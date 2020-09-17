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Hıncal Uluç'tan Sabah'a Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tepkisi

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Hıncal Uluç'tan Sabah'a Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tepkisi
Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, gazetesinin her gün Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığını belirterek, "Allah'ın günü Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na saldırmak, bir telaş göstergesi değilse, nedir?" görüşünü savundu.

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, gazetesinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu belirterek, "Allah'ın günü Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na saldırmak, bir telaş göstergesi değilse, nedir?" görüşünü savundu. 

Uluç, "Bu satırları yazarken, bugünkü Sabah önümde duruyor. Birinci sayfanın tamamı nerdeyse 'İşte dehşet evi' başlıklı habere ayrılmış. 10 gündür baş sayfadan sürdürülen bir haber. Bir kadın 'Didim Belediye Başkanı bana tecavüz etti' demiş. Soruşturma açılmış Sürüyor. Her gün bu haberi veriyoruz. Yanında ayni resim, tek resim.. Didim Belediye Başkanı, CHP Başkanı Kılıçdaroğlu ile yan yana.. Bugün hayret ilk defa o resmi onuncu kez basmamışlar.. Ama başlık atmışlar.. 'Kılıçdaroğlu neden susuyor?' Yahu bugüne dek onlarca belediye başkanına görevden el çektirip kayyum atayan iktidar, İçişleri Bakanlığı neden susuyorsa, ondan... Olay yargıya aksetmiş. Gelişmeler bekleniyor da ondan.." düşüncesini dile getirdi. 

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in yazısındaki "Oruç Reis'i 90 günlüğüne Akdeniz'e gönderip, 30 günde götün götün geri çeken.." cümlesini de köşesine taşıyan Uluç, "Bunu yazan gazete hangi ülkenin olabilir bir düşünün? Hayır.. Hayır.. Aklınıza sakın bir Yunan gazetesi gelmesin.. 'Götün götün' diye tarif ettiği çirkin argo ile Bize saldıran bir Türk(!) gazetesi.. Sözcü.. Yazan da bir Türk (!) yazarı Yılmaz Özdil..." eleştirisini yaptı. 

Sözcü gazetesinin savaş istediğini yazan Uluç, parçası olmaktan her zaman gurur duyduğu Cumhuriyet gazetesini artık eline almak istemedini belirtti. 

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