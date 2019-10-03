HINCAL ULUÇ'A, SABAH'TAN SANSÜR UYGULANDI!

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç'a, gazete yönetimi tarafından yazdığı yazıdan dolayı sansür uygulandı.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Gazetenin müdahalesini bugünkü köşesinden duyuran Uluç, “Dün, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın, ilk defa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verdiği konseri, müthiş bir keyif ve heyecanla yazmıştım. Sabah gazetemi aldım. Okurken baktım, bütün 'Saray' sözcükleri 'Külliye' olarak değiştirilmiş. Ben 'Saray' sözcüğünün nasıl başkanı ve iktidarı karalamak için yıpratıldığını iyi biliyorum. Bildiğim için de bu karalamalara yenilmek değil, inadına üstüne gitmek için 'Saray' sözcüğünü kullanıyorum, bu bir. İkincisi Macron, Türk Başkanı Elysee Sarayı'nda, Trump Beyaz Saray'da ağırlarken, ben niye "Saray" sözünden utanayım ki?” dedi. Uluç, 'Saray' kelimesini kullanmaya devam edeceğini söyledi.