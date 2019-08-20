HINCAL ULUÇ, GAZETESİNİ ELEŞTİRDİ!

Gazetenin önceki günki baskısında Ekrem İmamoğlu'nu hedef almasını yazan Uluç, yazısında "Çeviriyorum... Tüm ama tüm köşe yazarları söyleşmiş gibi İmamoğlu yazmış. Öyle bir görüntü var ki, İmamoğlu olmasa gazete boş kalacak" ifadelerine yer verdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Uluç, geçtiğimiz haftasonu İstanbul'da yaşanan yağmur felaketinden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutan Sabah'ı "100 yılda bir olacak Allahın Rahmeti'nin hesabı, 3 günlük başkandan mı sorulur, yoksa, ondan evvel bu kenti 17 yıl yöneten Kadir Topbaş'dan mı?" sözleriyle eleştirdi.

Uluç'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

Baş sayfa İmamoğlu..

Çeviriyorum.. Tüm ama tüm köşe yazarları söyleşmiş gibi İmamoğlu yazmış. Öyle bir görüntü var ki, İmamoğlu olmasa gazete boş kalacak..

Oysa daha dün, lider, Başkan Erdoğan, Mevlana'yı, bilmezseniz, Sezen'i bilirsiniz..

"Dünle beraber gitti cancağzım, Ne kadar söz varsa düne ait Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.." Sanki23 Haziran seçimi öncesi gibi dün baştan sona İmamoğlu yazmanın sebebi ne, peki?

İstanbul 100 yılda bir olacak bir yağmur afeti yaşamış.

Bazı semtleri sular basmış..

İmamoğlu da bayram tatilindeymiş..

Yani 100 yılda bir olacak Allahın Rahmeti'nin hesabı, 3 günlük başkandan mısorulur, yoksa, ondan evvel bu kenti 17 yıl yöneten Kadir Topbaş'dan mı?". dedi.