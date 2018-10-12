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Hilal Cebeci'nin klibi neden tepki çekti?

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Hilal Cebeci'nin klibi neden tepki çekti?
Hilal Cebeci, İtalya'da faşizme karşı direniş marşı olarak bilinen "Bella Ciao" (Çav Bella) adlı halk şarkısını İtalyanca olarak seslendirdiği bir klip yayınladı.

Popçu Hilal Cebeci, İtalya'da faşizme karşı direniş marşı olarak hafızalara kazınan "Bella Ciao" (Çav Bella) adlı halk şarkısını İtalyanca olarak seslendirdiği bir klip yayınladı. Klip ve şarkının uyarlaması izleyenlerin tepkisiyle karşılaştı.

Türkiye’de de hayranları bulunan "La Casa De Papel" dizisini klibinde tema olarak kullanan Cebeci’ye karşı büyük bir tepki gösterildi.

"KENDİ ÇÜRÜMÜŞ PİSLİĞİNİZİ..."

Bağımsız Sinema Merkezi yaptığı paylaşımda, “Böyle bir rezillik kabul edilemez. Çav Bella şarkısı, İtalya'da faşizme karşı dövüşen, hayatını kaybeden devrimcilerin hatırasını taşır. Kendi çürümüş pisliğinizi devrimcilerin mirasına bulaştıramazsınız. Derhal bu rezilliğe son verin” ifadelerini kullandı.

HİLAL CEBECİ'DEN YANIT: BABAM DEVRİMCİ OLARAK ÖLDÜ

BSM’nin bu tepkisine ise Hilal Cebeci yanıt verdi. Cebeci sosyal medya hesabından, “Ülkedeki her türlü rezilliğe göz yumuyosunuzda, ters köşe yapılmış bir klip mi rahatsız ediyor sizleri, madem o kadar devrimcisiniz, neden susuyorsunuz her şeye? @bulentparlak benim babam bir devrimci olarak öldü işkence gördü akciğer kanseri oldu ülkesi için, siz ne yapıyorsunuz” dedi.

"BÖYLE BİR REZALETE BABANIZI KARIŞTIRMAYIN"

BSM ise Cebeci’nin bu sözlerine karşılık, “Bu ülkede göz yumduğumuz, sustuğumuz hiçbir şey yok! Ne yaptığımızı merak ediyorsanız filmlerimizi izleyin. Bu konunun da babanızla bir ilgisi yok. Madem devrimci bir babanız var ve ona saygı duyuyorsunuz. Böyle bir rezalete aziz hatırasını karıştırmayın” diye yazdı.

 

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