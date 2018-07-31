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Hilal Cebeci'den olay paylaşım!

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Hilal Cebeci'den olay paylaşım!
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hilal Cebeci, rahibe pozuyla ilginç bir paylaşıma imza attı.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşmlarla çok konuşulan ve birçok kişi tarafından merakla takip edilen ünlü şarkıcı Hilal Cebeci, kendini rahibe olarak montajladığı fotoğrafını paylaştı.

"RAHİBE HİLAL"

Bir süredir cesur paylaşımlarına ara veren Hilal Cebeci, Instagram hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı. Cebeci, kendisini rahibe fotoğrafına montajladı. Cebeci'nin takipçileri paylaşıma "Rahibe Teresa gibi olmuşsun" yorumunu yaptı.

"HAYATIM RAHİBEDEN FARKSIZ"
Instagram hesabından paylaştığı rahibe fotoğrafına "İnanırmısınız, hayatım bir rahibeninkinden farksız. Hatta onlarınki daha eğlencelidir. NET" yorumunu yapan Cebeci, çok konuşuldu.

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