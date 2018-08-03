Hilal Altınbilek hangi ünlü yapımcının sevgilisi?

Karagül dizisindeki Özlem karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Hilal Altınbilek'in ünlü bir yapımcıyla aşk yaşadığı iddia edildi.

2011 yılında Derin Sular dizisindeki İrem karakteriyle oyunculuğa başlayan Altınbilek, 4 sezon boyunca da Karagül’de oynamıştı. Ardından Hayatımın Aşkı dizisinde Nil karakterine hayat veren Altınbilek, son dönemde ekranda yer almayan bir isimdi.

Karagül dizisindeki Özlem karakteriyle büyük beğeni toplayan İzmir'li oyuncu hakkında flaş bir iddia ortaya çıktı. Angelina Jolie'ye benzerliğiyle İzmirli Angelina olarak anılan güzel oyuncunun uzun süredir bir yapımcıyla aşk yaşadığı öğrenildi.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hilal Altınbilek'e, yapımcı sevgilisi tarafından pahalı hediyeler alındığı ve beraber tatilde oldukları belirtildi. Bir yapımcı ile ilişkisi olan Hilal Altınbilek, bakalım yeni sezonda ekranda yer alacak mı?