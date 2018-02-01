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Hiçbiriniz Günahsız Değilsiniz

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Hiçbiriniz Günahsız Değilsiniz
Tam tamına 30 yıldır magazin gazeteciliği yapıyorum. Birçok gazetelerde yıllarca çalıştım, televizyon programları yaptım, haliyle de sanat dünyasını çok iyi bilirim. Hiçbirisi günahsız değil, hepsinin bir günahı var. Bu insanlar, kendileri hakkında iyi ya

Geçtiğimiz günlerde Gülben Ergen ve Seren Serengil’in kavgasından sonra, Serengil’e hapis cezası çıktı. Seda Sayan ise canlı yayında Seren’e nasihat ederken, “Hiçbirimiz günahsız değiliz.” Dedi. Evet, bence de çok doğru bir laf. Sanat dünyasında kimlerin neler yaptığını yazmaya kalksam kim bilir neler olur neler… 15 yıl gece muhabirliği yaptığım için sanat dünyasının birçok ünlü isminin, hayali ihracat yapan, mafya tarzı insanlarla nasıl kaçamak yaptıklarını çok iyi biliyorum. Bunları bildiğimiz için gazeteci olarak çok fazla tehdit aldık, fotoğraf makinelerimizi kırdılar, vurulduk. Bunların içinden bize rüşvet teklif edenler dahi oldu. Bunların hepsini çok iyi biliyorum. Magazin muhabirliği eskiden çok daha iyiydi.

Şimdikileri de görüyorum neler yapıyorlar diye. Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan, Serengil’in annesini telefonla canlı yayına bağlamıştı. Olayın arka planında ise Gülben Ergen, Serengil’in annesinin telefona bağlatmak için gazetecilere para verdiği iddiası dolanıyor. İnşallah bu iddia doğru değildir. Seren Serengil doğruları söyledi fakat çok yalnız kaldı.

Gazeteciler Tarafsız Olmalı

Gülben Ergen ve Seren Serengil olayında; Serengil’e mahkeme kararı ile üç gün zorlama hapis cezası çıktı. Fakat hakime intikal eden bu karar imzalanmadı ve Serengil hapis yatmadı ama ileride ne olur bilemeyiz. Benim görüşüm, Gülben Ergen bu kararı bozmalı ve davasını geri çekmelidir. Sanat dünyasının kabuğunu ancak bizler kaldırabiliriz. Kaldırdığımız zaman da altından öyle kötü olaylar çıkar ki kimse bu piyasada iş yapamaz hale gelir, sevenlerinin yüzlerine bakamazlar. 


Kin Beslemek Çok Kötüdür

Sanat dünyasında Seren Serengil, Gülben Ergen, Hande Yener, Demek Akalın gibi birbiriyle çok çabuk polemiğe girebiliyorlar. Sevenleri tarafından bağırlara basılan sanatçılar birbirlerine kin beslememelidirler. Hayranları onların kavga haberlerini değil, birlikte güzel işler yapabilmenin haberlerini duysunlar.

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