Sürekli çıplak fotoğraflarıyla gündeme gelen ve oyuncu Engin akyürek ile görüşmek isteyip gazetecilere haber vererek yakalanan daha sonra ekranlarda ağlamasıyla bilinen Cansu Taşkın, sosyal medya da da çektirdiği çıplak fotoğraflar ile sürekli gündeme gelmeyi başarıyor.
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Hiçbir iş yapmıyor haber oluyor
Cansu Taşkın sosyal medyada bikini ve iç çamaşırlarıyla sürekli fotoğraf paylaşarak Engin Akyürek ile bir kaçamaktan sonra medya da haber olmaya devam ediyor.
Etiketler: Cansu Taşkın
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