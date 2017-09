'Hiçbir devlet yapılanmasına asla izin vermeyiz'

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çorum’daki Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumunu değerlendirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak için helikopterle Çorum’a geldi. Törenle karşılanan Başbakan Yıldırım, ardından Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen ‘Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak’ta yapılan referanduma değinerek, “Birileri maalesef şahsi ihtiraslarını orada yaşayan yüz binlerce, milyonlarca mazlum insanın geleceğini karartma pahasına bir maceraya kalkışmış durumda. Bu referandum neresinden bakarsanız bakın, bölgeye huzur getirmez, kardeşlik getirmez, barış getirmez. O bakımdan da Türkiye bu referandumu yok hükmünde saymaktadır” dedi.



MUHATABIMIZ IRAK MERKEZİ YÖNETİMİ



Sınır kapılarında muhatabın Irak olacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, “Sınır kapılarında muhatabımız Irak olacak, havaalanlarında muhatabımız Bağdat olacak ve bütün ekonomik faaliyetlerimizde birinci dereceden muhatabımız Irak merkezi yönetimi olacak. Son beş yılda Suriye'den gelen göçmenlerin 224 bin 750 bebeği, gözünü dünyaya bu topraklarda açtı. 509 bin sığınmacı evladımıza eğitim hizmeti veriyoruz. Okullarda Türk kardeşleriyle beraber eğitim görüyorlar. 200 bin yetişkin kardeşimiz mesleki eğitim alıyor, kurslar alıyor, hayata hazırlanıyor. 19 bin 332 genç üniversitelerde okuyor yani Çorum Hitit Üniversitesi'nin öğrenci sayısı kadar Suriyeli mülteci konumundaki öğrenciler bizim üniversitelerimizde geleceğe hazırlanıyor" diye konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının ardından Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sandovic'e plaket takdim ederek salondan ayrıldı. Daha sonra Çorum Valiliği’ni ziyaret etti.

BAŞBAKAN YILDIRIM; İRAN DA TÜRKİYE İLE AYNI GÖRÜŞTE



Başbakan Binali Yıldırım, Çorum Valiliği ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kuzey Irak'ta yapılan referanduma ilişkin soruya yanıt veren Başbakan Yıldırım, İran’ın da Irak’taki referandum konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduğunu söyleyerek, "Bu ayın 4’ünde sayın Cumhurbaşkanımız bir heyet ile İran’a gidecek. 4. Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısını gerçekleştirecek. Görüşmemizde geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak’ta yapılan referandum sonrası ortaya çıkan durumu ve bu konuda Türkiye ile İran’ın neler yapabileceği konusunda görüşmeler yaptık. İran’ın da bizimle aynı görüşü paylaştığını görmüş olduk. Özellikle Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü, bölgede parçalanmaya yol açacak faaliyetler, sınır değişiklikleri ve oluşturulacak yapay devletçikler bölge huzurunu, güvenliğini tehdit edecek gelişmelerdir. Bu konuda İran, Irak ve Türkiye olarak yakın işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz Türkmen-Arap farklı etnik değil. Hedefimiz gerek İran’da, gerek Irak’da Türkiye’de yaşayan Kürt, Türkmen, Arap farklı etnik gruptaki insanlar değil. Bu kararı inatla alan, bütün dünyayı karşısına alarak bu referandumda ısrar eden yönetimdir. Doğan sonucun sorumluluğu da onlara ait olacaktır” dedi.



TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ MERKEZİ HÜKÜMETLE YÜRÜTECEK



Irak’la ilgili somut adımlar atıldığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “Somut adımlar gayet tabii atılacak. Atılmaya başlandı bile. Şu anda Erbil’in Kuzey Irak yönetiminin Türkiye’deki ofisinde görevli kişi Kuzey Irak’ta. Tekrar gelmemesi yönünde Dışişleri Bakanlığımız bildirimi yaptı. Irak Başbakanı Haydar el-Abadi’yle yaptığımız görüşmede de, özellikle Irak Meclisi’nin aldığı karar çerçevesinde, hudut kapılarının, havaalanlarının Irak merkezi hükümetince devralınmasıyla beraber Türkiye de artık Irak’a yönelik her türlü ekonomik, ticari, diplomatik ilişkilerini merkezi hükümetle beraber yürütecek. Bunun da kararını aldık. Buna petrol nakli de dahildir. Tabiatı ile Irak’ın merkezi hükümet onlarak bütün Irak’a yönelik ulusal düzeydeki iş ve işlevlerini merkezi hükümet yapmaya karar verdi. Bu çerçevede tabi Kerkük ile ilgili sorunu önce kendileri halledecek sonra atılacak adımları birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



ÜÇLÜ ZİRVE YAPILACAK



Üçlü zirve yapılmasını arzu ettiklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Irak ve İran ile Türkiye’nin yakın bir gelecekte bir araya gelerek ileri dönem için atılacak adımların koordinasyonunu yapmayı hedefliyoruz. Ne zaman gerçekleşeceğini diplomatik düzeyde arkadaşlarımız takip ediyor. İkili de üçlüde zirve olacak ama bölge ve komşu ülkeler açısından üç ülkenin birlikte yapmasını arzu ediyoruz” dedi.



İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ



İstanbul Büyükşehir Başkanı adayı Mevlüt Uysal’ın 2019’da da aday olacak mı? sorusuna cevap veren Başbakan Yıldırım, “Dur bakalım bir seçilsin önce, biz aday olarak Başakşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’ı belirledik. Bu belirlemeyi yaparken teşkilatlarımız, belediye meclis üyelerimiz ile istişare gerçekleştirdi. Sonunuda Kadir beyden boşalan belediye başkanlığına aday göstermeye karar verdi partimiz. Bugün seçim yapılacak ve inşallah Mevlüt Uysal bugün göreve başlayacak. Eminim ki büyükşehirde de çok güzel işler yapacaktır. Tabii ki belediyelerimiz ile ilgili başından beri bizim ortaya koyduğumuz bir prensip var. Belediyleler vatandaşa en yakın en yakın yerel idarelerdir. Belediye başkanlarımızın vatandaşın beklentilerine, ihtiyaçlarına, taleplerine azami özeni göstermesini bekliyoruz. Bu konuda zafiyet içinde olan varsa, bazı şayialar, usulsüzlük gibi konularla anılan belediyelerimiz varsa, yönettiği şehirden kopuk başkanlarımız varsa tabii ki onlara gerekli işlemleri yapacağız. Bu sadece Ak Parti’li belediyelerle ilgili değil hangi parti olursa olsun yanlış yapanını üzerine gidilecek” dedi.



YAZ SAATİ UYGULAMASINDA YASAL DÜZENLEME



Yaz saati uygulaması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım,”Tabi ki yargı kararı uygulanacak. Yargı kararı bu düzenlemenin yasa ile olmasını istiyor biz de yasal düzenlemeyle yapılmasını istiyor. Biz de gereken yasal düzenlemeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: FİTNE TOHUMU EKİLMESİNE ASLA RIZA GÖSTERMEYİZ



Başbakan Binali Yıldırım Çorum Valiliği ziyaretinin ardından Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlar tarafından alkışlarla ve sloganlarla karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, bir konuşma yaptı. Son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’yi 3 kat büyüttüklerin söyleyen Başbakan Yıldırım, "Laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Türkiye’nin rüyalarını gerçek yaptık. Çorum’da da büyük hizmetler, büyük yatırımlarla Türkiye’nin kalkınmasına aynı şekilde katkı sağladık. Bugün 64 eserin açılışını yapacağız. 542 milyon TL değerinde. Yarım milyardan fazla. Bu eserler bu hizmetler hep milletimiz için, sizler için. Biz AK Parti olarak başından beri siyasette bir ilkeye, bir önemli konuya hep vurgu yapıyoruz. Nedir o; insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin. Az önce burada hanım kardeşlerimizden bir tanesi dedi ki; Çorum’da hastanelerde bize iyi muamele yapmıyorlar, hizmetlerden yeterince memnun değiliz. Bakın Sağlık Bakanıma talimatı verdim, yarından itibaren bu yanlışı yapanlara hesabını anında soracak. AK Parti’nin tek adresi var. O da millettir. Millet mutluysa mesutsa biz de mesuduz, biz de mutluyuz. Milletimiz güvendeyse Türkiye’de güvende, ama son zamanlarda milletimizin huzurunu bozmaya çalışan, ülkemizin güvenliğini tehdit eden bazı gelişmeleri birlikte yaşıyoruz” dedi.



AYRILIK TOHUMU SERPENLER EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ IRAK'TA YAŞAYANLARA YAPIYOR



Başbakan Binali Yıldırım, birkaç gün önce Kuzey Irak’ta bir referandum olduğunu dile getirerek “Bakın bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen Türkiye’nin ikazına rağmen inatla bu referandumu gerçekleştirdiler. Aslında bunu yapanlar, en büyük ihaneti kendi vatandaşlarına yaptılar. Biz bu topraklarda bin yıldan fazla Türk, Kürt, Arap, Türkmen, Çerkez her mezhepten her meşrepten vatandaşlarımızla beraber yaşıyoruz, kardeşçe yaşıyoruz. Bunun en büyük örneği en güzel örneği Çorum’dur. Çorum kardeşliğin şehridir. Hal böyleyken durup dururken Irak’ta, Suriye’de yeterince sorun varken, kişisel ihtirasları yüzünden orada ayrılık tohumları serpenler, aslında en büyük kötülüğü Kuzey Irak'ta yaşayan Kürtlere, Araplara, Türkmenlere, Ezidilere yapıyor. Türkiye olarak bütün dünya bilsin bizim Kürtlerle de, Araplarla da Türkmenlerle de hiç kimse ile bir sorunumuz yok” diye konuştu.



TÜRKİYE'DE DÜŞMANLIK EDENLER 10 KEZ DÜŞÜNSÜN



Türkiye'nin gerek Irak, gerek Suriye güney hudutlarında herhangi bir bölünme, ayrılıkçı hareket, yapay devlet kurma girişimi olursa, bunu ulusal güvenlik meselesi olarak gördüklerini ve gerekeni yapacaklarını vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, "Bunu bütün dünya bilmelidir. Türkiye’nin dostluğuna herkes güvensin ama Türkiye’ye düşmanlık edenler de bir kere değil 10 kere düşünsün. Tabi Irak merkezi hükümeti ile yine Irak’a sınırı olan İran’la birlikte bu yok hükmündeki gayri meşru referandumdan sonra gelişen durumları değerlendirmek alınacak tedbirleri zaman kaybetmeden almak için görüşmelerimiz sürüyor. Bu yönde karalılığımız tamdır. Herkes şunu bilmelidir bölgede zaten yeterince sorunumuz var, yeni sorun alanları istemiyoruz. Suriye’de 7 yıldır yaşanan iç savaş, DEAŞ terör örgütü, PYD, YPG, PKK terör örgütü yüzünden milyonlarca insan evini, barkını, yurdunu terk etti. Yüzbinlerce insan hayatını kaybetti. Bunlardan en büyük bedeli de komşu ülkeler Türkiye ödedi. Onun için burada olup bitenlere Türkiye’nin ilgisiz kalmasını, kayıtsız kalmasını kimse beklememelidir. Tabii ki önlemlerimiz önümüzdeki günlerde peyderpey devreye girecek. Gelişmeleri takip edeceğiz ona göre karar vereceğiz. Biz binlerce yıllık kardeşçe yaşadığımız bu topraklara fitne tohumunun ekilmesine asla rıza göstermeyiz. Kürtlerde Araplar da Türkmenlerde kardeşimizdir." ifadelerini kullandı.



Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının ardından 64 tesisin açılış kurdelesi kesildi.

YILDIRIM: HİÇBİR DEVLET YAPILANMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ



Başbakan Binali Yıldırım, toplu açılış töreni sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Hastaneye hakkında bilgi alan Başbakan Yıldırım, kardiyoloji servisinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Anitta Otel’de düzenlenen Ak Parti Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Başbakan Yıldırım, "Bu bölgede yaşanan sıkıtılar kaoslar Kuzey Irak’ta Suriye’de anlamsız olarak devreye sokulan planlar bizim 2023 cumhuriyetin 100’üncü yılına giden hedeflerimizi baltalamaya yönelik faaliyetlerdir. Bunu biliyoruz. Son günlerde kuzey Irak’ta gayri meşru bir referandum yapıldı. Akılları sıra Irak’ı bölecekler Suriye’yi bölecekler bir uydu devlet ortaya çıkacaklar ve böylece bölgenin istikrarını bozmaya çalışacaklar. Hiçbir oluşuma hiçbir devlet yapılanmasına asla izin vermeyiz” dedi. Konuşması zaman zaman partililerin sloganlarıyla kesilen Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:



“Darbenin arkasında olan ruhlarını bir dolara satmış olan o alçaklar yüce Türk adaletine hesap veriyor. Ne kadar tiyatro oynasalar da ne deseler de hiçbir şekilde açık söylüyorum adaletin pençesinden kurtulamayacaklar hukuk önünde hesaplarını en ağır şekilde verecekler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi bazıları yollara düşmüş arıyorlar. Ne arıyorsun kardeşim. Yola düşmek, yola çıkmak iyi bir şey de yürürsen arkandan millet yürüyecek sen yürüdün yanında FETÖ'cülerle, bölücüler vardı. Biz bunlarla yol yürümeyiz bizim yolumuz milletin yolu.”

'ORTADOĞU’DA DÜNYANIN EMPERYAL GÜÇLERİ KENDİ RACONLARINI KESİYORLAR'



Başbakan Binali Yıldırım, Çorum’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve işadamları ile Anitta Otel’de, akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada yemek öncesi konuşan Başbakan Yıldırım, “Türkiye’yi ayrıştırmaya, bölmeye çalışanlar, mezhep ve meşrep kavgası çıkarmaya çalışanlar buna kulak vermesi lazım, biz bin yıldır bu topraklarda kardeşiz, biriz, beraberiz, bugünlere sevinçte de tasada da bir olarak geldik. Farklılıklara değil, ortak noktalara yoğunlaşarak ancak geleceğimizi inşa edebiliriz, aynı medeniyetin çocuklarımız aynı havayı soluyoruz. Akrabayız, dünürüz. Bir olan köklerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Ecdat bize çok güzel miraslar bırakmış. 6 bin yıllık tarihi var buranın. Kimler gelmiş, kimler geçmiş. Dünyanın ilk yazılı barış anlaşması bu topraklarda olmuş, Kadeş anlaşması. O zaman bu anlaşmayı yapan iki medeniyet var Hitit medeniyeti ve Mısır medeniyeti. Şimdi Mısır medeniyetinin hakim olduğu Ortadoğu’da, bugün dünyanın emperyal güçleri kendi raconlarını kesiyorlar. Bizim yapmamız gereken değerli kardeşlerim, bu mirasımıza sahip çıkmak, ülkemize, vatanımıza gözümüz gibi bakmak” dedi.



'TÜRKİYE BUNA BOYUN EĞMEZ'



Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ndeki referanduma da değinen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Birkaç gün önce hemen sınırımızın güneyinde, Kuzey Irak’ta bir referandum oldu. Bu referandum bizim bakımımızdan gayrimeşru bir referandumdur. Neden, çünkü bölge Suriye’de, Irak’ta zaten sorunlardan, krizlerden yorgun düşmüş bir bölge. Şimdi bütün bu sorunlar ortadayken, durup dururken bir referandum, bir ayrılma sevdasına kapılmaya, orada yaşayan milyonlarca Kürde, Araba, Türkmen’e gelecek vaat etmez. Onların hayatını kolaylaştırmaz. Onlara huzur, barış getirmez. Ne getirir, oradaki sorunların üzerine yeni sorunlar getirir. Onun için birtakım sorumsuz yöneticilerin ihtirasları uğruna bir bölgenin geleceğinin karartılmaya çalışılmasına bir karşıyız. Biz Kürtlere karşı değiliz. Kürt, Türk biriz beraberiz. Asırlardan beri kardeşiz. Burada işi saptırmanın anlamı yok. Bugüne kadar zulümden, her türlü baskıya karşı orada biz vardık, Türkiye’deki kardeşleri vardı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardı. 40 yıldır terörle mücadeleyi yapan biziz. Çok büyük bedeller ödedik, bundan sonra bedel ödemek istemiyoruz. Biz bütün dünyayı karşınıza alacaksınız. Türkiye’nin bunca yaptıklarını hiçe sayacaksınız, bir maceraya girişeceksiniz. Kusura bakmayın Türkiye buna boyun eğmez. Buradan, Çorum’dan, kardeşliğin merkezinden şunu ifade ediyorum ve herkes duysun istiyorum; Biz gerek Irak’ta, gerek Suriye’de, hudutlarımızın güneyinde yapay devletler oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir. Orada da yaşayan kardeşlerimizin hukuku, Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızın hukuku gibidir. Bugüne kadar Irak’ın her sıkıntısında yanında olduk, fakat görüyoruz ki iyi niyetimiz görünmezlikten geliyor ve bu yöndeki uyarılarımız maalesef dikkate alınmıyor.”



'TÜRKİYE'YE YANLIŞ YAPANLAR, BEDELİNİ ÖDEYECEKLERİNİ BİLSİN'



İstikrar ve huzur istemeyenlerin yıllardan beri devam eden sıkıntıları daha da artırmaya çalıştıklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, “Gaza gelmeyin. Arkanıza geçen, sırtınızı sıvazlayanlar işler tersine gittiği zaman sizi ulu orta bırakırlar. Biz bu topraklarda birlikte kaderimiz, geçmişimiz, geleceğimiz ortak. Coğrafya kaderdir, kaderinizi değiştiremezsiniz. Onun için orada yaşan Türkmenler, Araplar, Kürtler, Ezidiler, Süryaniler istiyoruz ki; yıllardan beri çektikleri çileye yeni çileler eklenmesin bizim dostça uyarılarım bundandır. Ama bu uyarılarımız yankı bulmuyorsa, tabii ki bu gelişmelerden ülkemizin olumsuz etkilenmemesi için de her türlü tedbiri almak bizim hakkımızdır. Türkiye sadece güçlü bir ülke değil, etrafında olup bitenlere kayıtsız kalacak bir ülke değil, aynı zamanda milletimizin geleceğini düşünmek zorundayız. O nedenle bu söylenenleri herkes can kulağıyla dinlemelidir, ona göre hal ve hareketini belirlemelidir. Türkiye’ye yanlış yapanların mutlaka bunun bedelini ödeyeceklerini akıllarından çıkarmamaları gerekir” diye konuştu.



Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, “Etrafımızda adeta ateş çemberi var. Yıllardan beri Suriye’de savaş var. Irak’ta istikrarsızlık var. Ama bu istikrarsızlığın, bu savaşın sebebi oradaki masum insanlar değil. Oralarda hesabı olan, ora ile hiçbir ortak bağı olmayan insanlar. Maalesef o bölgede yaşayan Müslüman diyeceğimiz birtakım insanlar da onların oyunlarına alet oluyor, onu da görüyoruz, ancak Türkiye bir yandan bekası için terörle mücadelesini yaparken, bir yandan da bölgedeki tahribatların yarasını da sarıyor” şeklinde konuştu.