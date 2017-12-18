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"Hiç Öpüşmedim"

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"Hiç Öpüşmedim"
‘Best Model of The World’ yarışması birincisi Aslıhan Karalar'dan şaşırtan itiraf!

Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan ‘Best Model of The World’ yarışmasında kraliçe seçilen Aslıhan Karalar (18), özel hayatıyla ilgili sorulara cevap verdi. Karalar şöyle konuştu: “Hayatımda biri yok. Şimdiye kadar hiç aşık olmadım. Hatta daha kimseyle öpüşmedim bile”

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