Oyuncu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. Özberk, hakkındaki estetik haberleri için “Evet arkadaşlar, sürekli böyle haberler çıkıyor ama hiç estetiğim yok” dedi. “Estetiğe karşı mısınız?” sorusuna ise “Ufak dokunuşlar yapılabilir, herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle yapsın” yanıtını verdi.
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"Hiç Estetiğim Yok!"
“Afili Aşk” dizisinin yıldızı Burcu Özberk, Vadistanbul’da görüntülendi.
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- 13:32 - "Hiç Estetiğim Yok!"
- 12:25 - YÖK Başkanından Tatil Açıklaması!
- 12:23 - İstanbullar Coronavirüs Trafiği!
- 12:21 - Bakan Akar'dan Coronavirüs ve İdlib Açıklaması
- 12:07 - MEB'den Okullar İçin Önemli Karar!
- 12:05 - Komşudan Korkutan Haber!
- 12:04 - MSB'den Açıklama!
- 11:59 - 4 Aylık Stok 10 Günde Bitti!
- 11:52 - İstanbul'da Etkinlikler İptal Edildi!
- 23:38 - 15 Nisan Hassas Tarih
- 23:29 - Dünya Sağlık Örgütü: Corona Artık Küresel Bir Salgın!
- 23:12 - Türkiye'nin 2020 güzelleri!
- 15:17 - Mülteci Sorunu Masada Kaldı!
- 14:51 - Anketler Deva Partisi için ne diyor?
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