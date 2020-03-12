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"Hiç Estetiğim Yok!"

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"Hiç Estetiğim Yok!"
“Afili Aşk” dizisinin yıldızı Burcu Özberk, Vadistanbul’da görüntülendi.

Oyuncu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. Özberk, hakkındaki estetik haberleri için “Evet arkadaşlar, sürekli böyle haberler çıkıyor ama hiç estetiğim yok” dedi. “Estetiğe karşı mısınız?” sorusuna ise “Ufak dokunuşlar yapılabilir, herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle yapsın” yanıtını verdi.

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