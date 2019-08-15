HEYECANLANIP SAHAYA ATLAYAN YOUTUBER, SOLUĞU EMNİYETTE ALDI!

Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz, "Çok heyecanlandım, bir anda sahaya atladım ve gol sevinci hareketi yaptım" dediği öğrenildi.



Sacitaslan.com'un haberine göre; Liverpool ile Chelsea arasında gerçekleşen UEFA Süper Kupa Finalinin 14. dakikasında sahaya atlayan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Sosyal medyada 4.5 milyon takipçisi olan şahıs emniyetteki ifadesinde, “Çok heyecanlandım, bir anda sahaya atladım ve gol sevinci hareketi yaptım” dediği öğrenildi.