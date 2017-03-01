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Hesap özetini incelediğinde beyninden vurulmuşa döndü

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Hesap özetini incelediğinde beyninden vurulmuşa döndü
Genç Hakan’ın üç yıldır kullandığı kredi kartı kopyalanarak Avustralya’daki bir şirketten, internet üzerinden toplam 187 lira 83 kuruşluk harcama yapıldı. Erdoğan’ın tek tesellisi kart liminde fazla para bulunmaması oldu.

Manisa’nın Şehzadeler İlçesi’ndeki bir unlu mamuller imalathanesinde usta olarak çalışan Hakan Erdoğan, müşterisi olduğu bankanın 3 yıldır kredi kartını kullanıyordu. Kredi kartı bilgilerinin kopyalandığından haberi olmayan Erdoğan, geçen 10 Şubat’ta hesap özetini incelediğinde şoke oldu.

Erdoğan, kartından Avustralyalı ev dekorasyon şirketi Kınguınlımı’ya 9 Şubat tarihinde biri 178 lira 69 kuruş, diğeri ise 9 lira 14 kuruş borç ödemesi  yapıldığını fark etti. Hesabından online bir ödeme sistemi olan PayPal üzerinden Kınguınlımı şirketine ödeme yapıldığını tespit eden Erdoğan, önce bankaya sonra PayPal yetkililerine şikayette bulundu. Banka kredi kartını iptal ederken, PayPal yetkilileri ise hesabı bloke etti.

Banka Erdoğan’a zararının karşılanacağını bildirdi. Bilgileri kopyalanarak alışveriş yapılan kartın limitinin az olması nedeniyle dolandıcının fazla harcama yapamaması teselli oldu. Erdoğan, zararının karşılanmaması halinde yasal mücadele başlatacağını söyledi.

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