HES Kodu nedir? HES Kodu Nasıl Alınır?

Hayat Eve Sığar’ uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu kontrolü ile sağlanacak. Peki HES kodu nasıl alınır?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehirlerarası seyahat yasağıyla ilgili olarak Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanarak HES kodu alınıp seyahat edilebileceğini duyurdu.

Peki Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu nasıl alınır? İşte adım adım yapmanız gerekenler…

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ‘HES Kosu İşlemleri’ bölümüne girin.

2- Karşınıza çıkan ekranda ‘HES Kodu Oluştur’ butonuna tıklayın.

Peki, akıllı telefonu olmayanlar bu işlemleri nasıl yapacak. Akıllı telefonu olmayanlar bu işlemi SMS yolu ile yapacaklar. SMS ile kod almak için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle…

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numaranızı, TC Kimlik Seri numarasının son 4 hanesini ve Paylaşım süresini gün sayısı olarak yazıp 2023’e SMS atın.