CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için ilk mitingini Amasya'da yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu yağmur altında yaptığı konuşmada, "Herkesten tek bir şey istiyorum. Sandığa giderken düşünün. Bu işin vebali ağırdır" d

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları…

Sandığa giderken, Türkiye’yi bayrağımızı düşüneceğiz. (Amasya Genelgesi) Böyle bir geleneğe sahip olmak her kente nasip olmaz. Şehzadeler kenti, Ferhat ile Şirin’in kenti. Her partiden kardeşime sesleniyorum; Bir Anayasa hepimizin Anayasası olmalıdır. Anayasa bir partinin değil, hepimizindir. Anayasa bir uzlaşma belgesi olmalıdır, hepimizin ortak paydası olmak zorundadır. Cumhurbaşkanı taraflı mı olmalı tarafsız mı? Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. 80 milyonu temsil eder o nedenle tarafsız olması gerekir. Gazi Mustafa Kemal’e verilmeyen bu yetki, bir Anayasa değişikliği ile bir kişiye veriliyor”

“Bu işin partisi yok. Bu memleket meselesi. Bu hepimizin meselesi. Niye Başbakanlığı kaldırıyoruz? Bir vatandaşım bu ülkede başkanlığa ne gerek var diyorsa gidip evet oyu kullanacak. Başbakanlık bizim geleneğimizde var diyorsa gidecek sandığa hayır oyu kullanacak. Bir partinin genel başkanı hem başkan hem genel başkanı.

Bir partinin genel başkanı hakimler savcılar kuruluna hakim tayin ederse orada adalet yargı siyasallaşmıştır. Niye diyoruz camiye, okula, adliyeye, kışlaya siyaset girmez. Siyaseti buralara sokarsak bölünür. Kurulacak hükümet Meclis’ten güvenoyu istemiyor. Ne gerek var diyor. Milli iradeyi, Meclis’i küçümsüyor.

Hangi gerekçeyle milletvekili sayısı 600’e çıkıyor? Sayı artacak parayı, vergiyi siz ödeyeceksiniz. 5 yıllık maliyeti 187 trilyon lira…

Herkesten tek bir şey istiyorum. Sandığa giderken düşünün. Bu işin vebali ağırdır. Anneler, freni olmayan otobüse çocuğunuzu bindirir misiniz?

Bu sistemde bir kişiyi ikna ettiğiniz zaman, Türkiye Cumhuriyeti’ni 24 saat içinde ele geçirebilirsiniz…

Bakanlarımız Hollanda’ya alınmadı. Milli bir meseledir, destekledik. Sayın Dışişleri Bakanımız Hollanda’ya gittiğinde büyükelçimiz neredeydi?