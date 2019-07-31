  • BIST 102.158
  • Altın 254,594
  • Dolar 5,5296
  • Euro 6,1647
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKADOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!

HERKESİ DENETLEYİN!

»
HERKESİ DENETLEYİN!
Sanatçı Yeşim Salkım, Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerinden 'Her Şey Çok Güzel Olacak' dediği için vergi dairelerinin hakkında denetleme başlattığını duyurdu.

Yeşim Salkım, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri döneminde oyunun rengini belli ederek ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ dediği için vergi dairelerinin kendisini denetlediğini açıkladı ve çektiği bir video ile çağrıda bulunarak aralarında Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay ve Alişan gibi sanatçıların isimlerini vererek aynı denetlemenin herkese yapılması gerektiğinin altını çizdi.

yesimsalkim-1-5gt2.jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAVUTOĞLU EKİBİNDEN İLK HAMLE GELDİ!31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:17
  • YASEMİN ÖZİLHAN DALGIÇ OLDU!31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:54
  • JENNİFER LOPEZ'E ÖZEL KARŞILAMA!31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
  • RONALD REAGAN'IN SKANDAL SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI!31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:34
  • TUVANA TÜRKAY'IN ALPER POTUK'A TEPKİSİ BÜYÜK!31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
  • YENİ AŞKIYLA YAKALANDI!31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:17
  • DAVUTOĞLU'NUN ESKİ DANIŞMANINDAN BOMBA İTİRAF!31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:07
  • CHP'Lİ BELEDİYEDEN ÜST DÜZEY AKRABA ATAMASI!31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:58
  • DENİZ AKKAYA AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:27
  • KARDEŞLERİN ARASI DÜZELDİ!31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim