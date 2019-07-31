Yeşim Salkım, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri döneminde oyunun rengini belli ederek ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ dediği için vergi dairelerinin kendisini denetlediğini açıkladı ve çektiği bir video ile çağrıda bulunarak aralarında Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay ve Alişan gibi sanatçıların isimlerini vererek aynı denetlemenin herkese yapılması gerektiğinin altını çizdi.
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HERKESİ DENETLEYİN!
Sanatçı Yeşim Salkım, Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerinden 'Her Şey Çok Güzel Olacak' dediği için vergi dairelerinin hakkında denetleme başlattığını duyurdu.
Etiketler: yeşim salkım, denetleme, vergi, maliye
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