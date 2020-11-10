Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı

GÜLŞEN
10 Kasım... Sevdamız, hasretimiz, inancımız bitmez bizim. Sonsuzluğumuzsun. Saygı ve minnetle...
CÜNEYT ARKIN
"Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir"
Saygıyla, özlemle, minnetle ve rahmetle #Atatürk ????????
ACUN ILICALI
"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."
GÜLBEN ERGEN
"Ömrümce fikirlerini, emeklerini, yaptıklarını, hedeflerini başımın üzerinde taşıyacağım..."
RIZA KOCAOĞLU
“Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.” Saygıyla