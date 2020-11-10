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Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı

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Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınladı

Mekanın cennet olsun, büyük Türk Atatürk... Ne mutlu vatanını, milletini, Cumhuriyetini sevene...

 

Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 2

DEMET AKBAĞ

 

Hiç bitmeyecek sonsuz sevgi ve saygıyla... Ruhun şad olsun Ata'm, izindeyiz.

 

 

Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 3

PINAR ALTUĞ ATACAN

 

Hiçbir ölüm bu kadar zor olmamıştı. Ata'm...

 

 

 
Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 4

TARKAN

 

10 Kasım 1938... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyoruz...

 

 

Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 5

ALİŞAN

 

Saygı ve özlemle anıyoruz...

 

 

Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 6

HANDE YENER

 

Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz...

 

 

Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 7

ARDA TURAN

 

 

 
Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 8

GÜLŞEN

 

10 Kasım... Sevdamız, hasretimiz, inancımız bitmez bizim. Sonsuzluğumuzsun. Saygı ve minnetle...

 

 

Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 9

VOLKAN KONAK

 

Eser durursun hafızamda. Işığım benim... Mustafa Kemal Atatürk...

 

 

Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 10

SEMİHA YANKI

 

Saygıyla ve özlemle... Her zaman izindeyiz... Huzurla uyu canım Ata'm...

 

 

Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 11

EMRAH

 

Saygıyla anıyoruz.

 

 

 
Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 12

BERFU YENENLER

 

Yolum sensin... Gözlerim dolu dolu... Minnetle...

 

 

Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 13

OĞUZHAN KOÇ

 

 

Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 14

İBRAHİM BÜYÜKAK

 

"Benim manevi mirasım bilim ve akıldır..." Mustafa Kemal Atatürk...

 

 

Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 15

NECİP MEMİLİ

 

Rahmet ve özlemle...

 

 

 
Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 16

CÜNEYT ARKIN

 

"Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir"

 

Saygıyla, özlemle, minnetle ve rahmetle #Atatürk ????????

 

 

Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 17

ACUN ILICALI

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."

 
Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 18

GÜLBEN ERGEN

"Ömrümce fikirlerini, emeklerini, yaptıklarını, hedeflerini başımın üzerinde taşıyacağım..."

Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı - Sayfa 19

RIZA KOCAOĞLU

“Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.” Saygıyla

 
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