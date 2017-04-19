Herkes modacı!

Meral Kaplan

HERKES MODACI

Kelime anlamıyla moda, toplumun tüketim trendlerini belirleyen tüketim anlayışı olarak tanımlanılmaktadır. Giyim, kuşam, ayak giyimi, aksesuar, makyaj, pirsing ya da mobilyada popüler stil ya da uygulama için kullanılan genel bir terimdir moda. Topluma giren geçici yenilik de denilebilir.

MODACI KİMDİR?

Modacı ise; piyasada fark yaratacak şekilde, bilhassa temel giyim ihtiyacı olan ürünlerde, müşterinin beğenisine hitap edecek yeni ürünlerin tasarımlarını yapan kişiye denir. Moda tasarımı eğitiminin doğru bir eğitim tekniğiyle ülkemizde, şuan ancak 3, 5 yıldır belirli kuruluşlarda başladığını söylesek yeridir. Moda tasarımcısı olmak isteyen herkes eminim zevk sahibidir ve sanat yeteneği vardır. Ancak tasarım eğitimi olmayan bir kişiyi yurt dışında firmalar kapıdan dahi sokmazlar. Avrupa gezmiş bir insan olarak Türkiye’ nin tekstil sektöründe birçok ülkeye oranla daha ön planda olduğunu düşünüyorum ve görüyorum. Ülkemizde ucuzdan pahalısına her şey var. Fakat Türkiye tekstil piyasasında eksik olan şeyler, iş disiplini ve profösyonellik. Ve de genetik tembellik ön planda diye düşünüyorum. Herkes kolay yoldan para kazanmanın peşinde. Zevk sahibi olan ya da olmayan herkes kendini modacı diye tanıtıp, sanki dünya markası satıyormuşçasına kendilerini lans etmektedirler.Kendimden bir örnek vermek istiyorum. Şu ana kadar birkaç modacıya diktirdiğim kıyafetlerde, dikişleri kötü olarak geri aldım. Sonuç olarak elbisede sürekli yırtılmalar, kopmalar oldu. Parayla rezillik dedikleri şey bu olsa gerek. Değil bir modacı, hiç kimse müşterisine böyle bir hizmeti sunmayı kendine yakıştırmamalı. Birkaç ünlüyü giydirerek, PR çalışması yaparak, fiyat yükselterek modacı olunmuyor maalesef. İşini gerçekten iyi yaparsan, Tanrı bir şekilde karşılığını veriyor. Her kadın gibi bende modayı yakından takip ediyorum. Ama en önemlisi kendime yakışanı, moda yapıyorum. Önemli olan bu değil midir?