  • BIST 99.862
  • Altın 220,117
  • Dolar 5,3194
  • Euro 6,0452
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAÜnlü futbolcu'nun içinde bulunduğu uçak kayboldu

Herkes hata yapabilir

»
Herkes hata yapabilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konserine davet eden ünlü piyanist Fazıl Say, eleştiriler üzerine ilk kez açıklama yaptı

Fazıl Say, "Hayatta hatalar yapılabilinir, Erdoğan da yapar, Say da yapar, Ahmet-Mehmet de yapar, insanız hata yaparız, hatayı düzeltmek erdemdir" ifadesini kullandı. Say, Türkiye için doğru bulduğu şeyi denediğini söyledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konserine davet eden Fazıl Say, "Erdoğan saygı ile konserime geldi, bununla kalmadı, tüm kabinesini ve ABD Senatörü misafirini de getirdi. Ülkemizde kültürün sanatın özgür olması, toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte" ifadelerini kullandı.

Konser sonrası kendisine yönelik eleştirilere Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Fazıl Say'ın 'Özeleştiri Konusu' başlıklı açıklaması şöyle:"Hatırlarsınız, 'ülkemde yaşayabilmek, sanatımı yapabilmek istiyorum' diye bir yazı yazmıştım geçen yaz. Bu haykırışım her yerde duyulmuştu. Sayın Erdoğan'ın annemin vefatındaki taziye telefonundaki ses tonunda da sezinledim, bir uzlaşı kapısı aralanmak istiyordu.

Sadece Fazıl Say için değil, tüm sanat camiası, hatta toplumun tüm kültürel ögeleri açısından, Erdoğan'ın içine sinmeyen bir şeyler vardı, nitekim pek çok konuşmasında —ve sıklıkla- 'Biz kültür ve eğitim konularında malesef başarılı olamadık' diyordu, bu bir özeleştiridir.

'ERDOĞAN DA HATA YAPAR, SAY DA YAPAR'

Hayatta hatalar yapılabilinir, Erdoğan da yapar, Say da yapar, Ahmet Mehmet de yapar, insanız hata yaparız, hatadan dönmek hatayı düzeltmek ise erdemdir, insani bir durumdur. Fazıl Say da pek çok hata yapmıştır hayatında, haklı olduğu konularda bile üslup yanlışı yapmıştır, haksız duruma düşmüştür, pek çok da haksızlığa da uğramıştır…

Her şey bir yana, umutlarımız olmadan nasıl yaşayacağız? Geleceğe nasıl bakacağız?

Bir ülke, kendi yüksek kültürü, halk müziği, sanat musikisi, batı müzikleri ile yerelden evrensele, muhteşem adımlar atabilecekken, sentezler ile dünyaya katkı sağlayabileceklen, kendi farklılıkları arasında kültürlerarası köprüler kurabilecekken, tuhaf bir uçuruma sürüklenmekte, ve hepimiz düşeceğiz.

'BİRBİRİMİZİ ANLAYABİLMELİ, DOSTLUK ELİ UZATABİLMELİYİZ'

Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim, bu ilk buluşmanın Beştepe'de değil, benim konserimde olması gerektiğini direttim, khk dan haksız yere mesleğinden edilmiş müzisyen dostlarımın hayatını kurtardık bu süreçte, ayrıca 'kültür kurulu' diye bir devlet yapılanmasını yanlış bulduğumu da direttim. Bu süreçte memlekette pek çok güncel tartışmalar da yaşandı, çok zordu.

Sonuçta bu ilk adımda; Erdoğan saygı ile konserime geldi, bununla kalmadı, tüm kabinesini ve ABD Senatörü misafirini de getirdi. Ülkemizde kültürün sanatın özgür olması, toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte.

Ben özgürlükçüyüm. Özgürce yaşayabilmeliyiz. Birbirimizi anlayabilmeli, dostluk eli uzatabilmeliyiz. Bakın; yerelden evrensele, Türkiye'de herkesin medarı iftiharı olabilecek yerlere varabiliriz. Belki de başaramayız, ama en azından ben Türkiye için doğru bulduğum şeyi deniyorum."

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şişli Sarıgül diyor22 Ocak 2019 Salı 17:05
  • Türkiye kaçıncı sırada22 Ocak 2019 Salı 16:39
  • Sonun da masaya oturacaklar22 Ocak 2019 Salı 15:54
  • Son dakika.. Rtük başkanı istifa etti22 Ocak 2019 Salı 15:07
  • Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay hapis cezası22 Ocak 2019 Salı 15:04
  • Ünlü futbolcu'nun içinde bulunduğu uçak kayboldu22 Ocak 2019 Salı 14:55
  • Dünyaca ünlü şarkıcı tecavüzden gözaltına alındı22 Ocak 2019 Salı 14:26
  • Kerç boğazında ki gemi faciasın da ölenlerin sayısı 14'e yükseldi22 Ocak 2019 Salı 13:59
  • THY yönetim kurulu başkanı konuştu. Bir saat erken çıkın22 Ocak 2019 Salı 13:39
  • Ünlü şarkıcı hapse mi girecek22 Ocak 2019 Salı 12:03
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim