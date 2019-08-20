HERKES HADDİNİ BİLECEK!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınması ve valilerin yerlerine kayyum olarak atanmasına sert sözlerle tepki gösterdi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine valilerin kayyım olarak atanmasını sert sözlerle eleştirdi.

İmamoğlu şunları söyledi:

Demokrasinin teslim ettiği görevleri insanlardan hukuk dışı yöntemlerle almak kimsenin gözünde değil. Kendileri kaybeder. Milletin iradesini yok saymak büyük bir hatadır. Ortada milletin iradesi vardır. Öyle kuru laflarla bu hamleler yapılmaz. Kayyım atayarak bunu böyle ucu bucağı olmayan sürece bağlayamazsınız. Çok üzücü. Şiddetle kınıyorum. Karşısındayım. Herkes haddini bilecek