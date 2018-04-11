Herkes Bu Partideydi

Özgün stili ve farklı tasarımlarıyla dikkat çeken Gigii’s, 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu Gülnur Güneş ev sahipliğinde önceki akşam kutladı. Düzenlenen davette adeta ünlüler geçidi yaşanırken, gelen davetlilerin hemen hemen hepsi Gülnur Güneş imzası taşıyan Gigii's marka ürünler giyinmiş olması dikkatlerden kaçmadı. Cemiyet, moda ve sanat dünyasından ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği partide ünlü DJ Jabbar’ın canlı performansı partiye katılanlara unutulmaz bir gecce yaşattı.
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Gülnur Güneş ev sahipliğinde düzenlenen partiye ünlü isimler akın etti.
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