  • BIST 107.797
  • Altın 181,219
  • Dolar 4,1663
  • Euro 5,1567
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de Savaş Uyarısı!

Herkes Bu Partideydi

»
Herkes Bu Partideydi
Gülnur Güneş ev sahipliğinde düzenlenen partiye ünlü isimler akın etti.

Özgün stili ve farklı tasarımlarıyla dikkat çeken Gigii’s, 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu Gülnur Güneş ev sahipliğinde önceki akşam kutladı. Düzenlenen davette adeta ünlüler geçidi yaşanırken, gelen davetlilerin hemen hemen hepsi Gülnur Güneş imzası taşıyan Gigii's marka ürünler giyinmiş olması dikkatlerden kaçmadı. Cemiyet, moda ve sanat dünyasından ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği partide ünlü DJ Jabbar’ın canlı performansı partiye katılanlara unutulmaz bir gecce yaşattı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İdil'den Hollandalıya Osmanlı Tokadı!10 Nisan 2018 Salı 11:15
  • Çeçilya Yeğenin Oyuncu OImasını Engelledi!09 Nisan 2018 Pazartesi 19:09
  • Biz Ayrıldık Arkadaşlarım Hülya'ya Asıldı09 Nisan 2018 Pazartesi 19:00
  • Seda Sayan Galerici Sevgilisini Neden Terk Etti?09 Nisan 2018 Pazartesi 18:55
  • Serengil'e Altı Ay Ceza!09 Nisan 2018 Pazartesi 15:41
  • Hülya'nın '10' Sırrı09 Nisan 2018 Pazartesi 11:29
  • Aradığı Aşkı Survivor'dan buldu!09 Nisan 2018 Pazartesi 11:21
  • Sahilde yürekleri hoplattı!07 Nisan 2018 Cumartesi 14:01
  • Spor Seksisi Jennifer07 Nisan 2018 Cumartesi 13:54
  • Yüzüne Sigorta mı Yaptırdı?06 Nisan 2018 Cuma 13:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim