HERKES ALARMDA

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün "Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz" demişti.

Soylu, güvenlik güçlerinin en üst düzey alarmda olduğunu vurgulayarak "DEAŞ, Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir programda şu an açıklayamayacağını vurgulayarak "Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz. Onun için herkes alarm vaziyetinde" demişti. Tehdidi açıklayan Soylu, "DEAŞ, Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli. Bu konuda da bütün güvenlik birimlerimiz son derece üst düzey alarmda" dedi.

Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde, Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi Başkanı Mykola Gnatovskyy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Basına kapalı yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Soylu, heyetin 15 gündür Türkiye'de bulunduğunu, karakolları, nezarethaneleri ve buradaki işlemleri incelediğini, gözaltındaki kişilerle birebir görüşmeler yaptığını kaydetti.

"AÇIK YÜREKLİLİKLE BİZİMLE PAYLAŞTILAR"

Soylu, heyetin genel izlemelerini ortaya koyduğuna değinerek, şu bilgileri verdi:

"Bu, Avrupa çerçevesi içerisinde yapılıyor. Bizim de burada ahdimiz var. Bu açıdan nereden nereye geldiğimizi gözlemlediklerini ve birtakım değerlendirmelerini açık yüreklilikle bizimle paylaştılar. Bizler de aslında bu çizginin nasıl oluştuğunu, nelerle karşı karşıya kaldığımızı karşılıklı değerlendirme olarak ortaya koyduk. Zannediyorum sadece bizim alanımızla ilgili değil, bu sürecin tamamıyla ilgili bir rapor da oluşturacaklar. 2017'de bir kez daha bir araya gelmiştik. Bu, 2017'nin genel periyodunun bir izlemesi olarak değerlendirilebilir. Şimdi de Türkiye'den ayrılıyorlar, son görüşmelerini burada gerçekleştirdik."

"GÜVENLİK BİRİMLERİMİZ ÜST DÜZEY ALARMDA"

"Dün katıldığınız bir televizyon programında Türkiye'ye yönelik bir tehditten bahsettiniz. Bu konuyla ilgili bir bilgi aktarımı olacak mı?" sorusuna Soylu, şu yanıtı verdi:

"Bir taraftan PKK ile mücadele ediyoruz, ama şunu söylemek gerekir DEAŞ, Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli. Bu konuda da bütün güvenlik birimlerimiz son derece üst düzey alarmda. Vatandaşımız bunu hissediyor hissetmiyor. Ama anlaşılıyor ki hem etraf coğrafyamızda hem de Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde. Bütün istihbarat birimlerimiz ciddi bir şekilde çalışıyor. Bunu bizim özellikle şunu söylemek gerekir, güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık vermemeliyiz. Güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık verdiğimiz andan itibaren etraf coğrafyamızdaki terör örgütlerinin en iştahla gelebileceği ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir. Açıkladıklarımız var, açıklayamadıklarımız var. Gerek istihbarat birimlerimiz gerekse güvenlik kuvvetlerimiz hakikaten çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyor. Hem terörle mücadelede ciddi operasyonlar gerçekleştiriyor hem de Türkiye'ye yönelebilecek bu tip tehditleri engellemede. Bir hareketlenmenin olduğunu, yaklaşık 1-1,5 aydır çok net bir şekilde, özellikle son dönemlerde görüyoruz."