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Hera: "Evlenmek istesem Ozan karşı çıkmaz"

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Hera: "Evlenmek istesem Ozan karşı çıkmaz"
Son dönemde Ozan Doğulu ile yaptığı şarkılarla büyük beğeni toplayan Hera katıldığı bir programda Ozan Doğulu ile ilişkisinden başlayarak, kariyerine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

YouTube üzerinden yayın yapan ve yapımcılığını Geco Medya’nın üstlendiği, sunuculuğunu Melis Güvenç’in yaptığı izleMelis’in programında her soruya verdiği çarpıcı cevaplarla dikkat çeken Hera, “Ahlaksız bir teklif aldın mı?” sorusuna verdiği yanıtla başından geçen bir mobbing olayını anlattı.

Spor spikerliği yaptığı dönemde çalıştığı kanalın üst düzey yöneticilerinden birinden aldığı yemek teklifini ve gelen çiçekleri kabul etmediğini anlatan Hera bu olaydan sonra sunduğu spor bülteninin kesildiğini söyledi. Hera yaşadığı olayı ise; “Genel müdürün arkadaşı bana hayranmış. Gel git, gönderdiği çiçekleri kabul etmiyorum derken bir gün aniden sunduğum spor bültenim kesildi. Bunun sadece filmlerde olacağını sanırdım. Bir gün bekledim, iki gün beledim bültenim çıkmadı. Gidip neden bültenim çıkmıyor diye sorduğumda, ‘Bir süre daha bültenin olmayacak’ dediklerinde zaten anladım neden olduğunu. Meğerse o anda adam bültenimi kesmiş. Bunun üzerine gittim bende istifa ettim” şeklinde anlattı.

“Evlenmek istesem Ozan karşı çıkmaz”

Uzun süredir Ozan Doğulu ile yaşadığı ilişkisi üzerine de konuşan başarılı şarkıcı “Evlenecek misiniz?” sorusuna ise “Şuan öyle bir planım yok” şeklinde cevap verdi “Ancak istesem Ozan evlenir” diyerek de sözlerine şöyle devam etti; “Şuan için evlilik planım yok. Evliliğe karşı değilim ama flört etmenin güzel olduğunu düşünüyorum. İlişkiler hep taze kalıyor. Şu anda zaten ilişkimizi en üst seviyede yaşıyoruz. Bir taraftan da evli gibiyiz. Birbirimizin eli ayağı gibiyiz. Bu yüzden bir imza atmayı şuan düşünmüyorum ama evlenmek istiyorum desem de açıkçası Ozan’ın da karşı çıkacağını düşünmüyorum.”

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