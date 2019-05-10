Cumhuriyet Halk Partisi’nin 31 Mart kampanyasının mimarı Ateş İlyas Başsoy, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin ardından partililere yönelik bir uyarı mesajı paylaştı.

“Her şey Çok Zor Olacak” başlıklı mesajda Başsoy, “abartılı bir şenlik havası” diye yorumladığı esprili dayanışma mesajlarını eleştirdi.

“YSK aynı kararı onlar için verseydi; mesela ‘CB seçiminde hile var, tekrarlanacak’ deseydi, 40 yıllık mağduriyet çıkarırlardı… Kendileri için olunca camı çerçeveyi indirirler, ağıtlar yakarlar, yüz yıl sonra bile çocuklara “6 Mayıs’ı unutma” derlerdi…” ifadelerini kullanan Başsoy, “Peki biz de ‘moral’i biraz abartmıyor muyuz? Seçimin tekrarı adeta bayram havasına dönmedi mi?” sorusunu dile getirdi.

Ateş İlyas Başsoy’un sosyal medyadan paylaştığı mesaj şöyle:





“YSK aynı kararı onlar için verseydi; mesela ‘CB seçiminde hile var, tekrarlanacak’ deseydi, 40 yıllık mağduriyet çıkarırlardı… Kendileri için olunca camı çerçeveyi indirirler, ağıtlar yakarlar, yüz yıl sonra bile çocuklara “6 Mayıs’ı unutma” derlerdi…

Peki biz de “moral”i biraz abartmıyor muyuz? Seçimin tekrarı adeta bayram havasına dönmedi mi? Adana’dan sonra bütün belediyelerin aynı “espri”yi yapması hoş belki… Evet dik de durmak gerek. Ama ortada korkunç bir haksızlık olduğunu unutmamak da gerek. Bu iş neşeli beyaz türkler “event”i gibi görünürse yandık. Bu “gezi coşkusu” bir yere kadar güzel, bir yerden sonra zorlayıcı.

“Kalp kazanma zamanı…”

YSK sadece Bağdat Caddesi’ne değil, Alemdağ Caddesi’ne de haksızlık yapmadı mı? Ekrem İmamoğlu’na AKP seçmeni 1 milyon esnaf oy verdi. YSK’daki 7 kişi bu 1 milyon esnafa da hakaret etmedi mi? Bu abartılı şenlik havasını daha da abartmadan bitirmek gerek. Şimdi çalışma ve kalp kazanma zamanı. Kendi yankı odamıza çekilip makara yarıştırma zamanı değil. Bu haksızlığı herkese çok iyi anlatmalıyız. Yüzde 50 diğer yüzde 50 ile buluşmalı, kaynaşmalı, dertleşmeli. Bu kent hepimizin.

“Yüzde 70 mümkün”

Normal şartlarda İmamoğlu’nun yüzde 70 alması mümkün. AKP bu gücü kırmak için kim bilir neleri göze aldı, biz de yangına körükle gitmeyelim; bilmeden o değirmene su taşımayalım. (Yaptığımız muhalefet, muhalif olduğumuz şeyi güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu?) Bu soruyu sormayı hiç unutmayalım.

Her şey 23 Haziran’dan sonra güzel olacak ama emin olun o güne kadar her şey çok zor olacak.”

CHP'nin reklam kampanyası

CHP açısından büyükşehirlerin el değiştirmesinde

seçim kampanyasını bilinçli bir strateji çerçevesinde yürütmesinin ve söyleminde yaşanan kırılmanın payı büyük.

Seçimlerden on beş ay önce reklamcı ve siyasal iletişim uzmanı Ateş İlyas Başsoy’dan bir sunum yapmasını talep eden CHP, seçime 7 ay kala Başsoy’la çalışmaya başladı. Kendisi, 2009 yılındaki yerel seçimlerde Antalya’da CHP adayının kazanması sürecinde seçim çalışmalarının mimarı olan kişi.

Ayrıca, 2014 yerel seçimlerinde Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı olan Mansur Yavaş’ın da “Yavaş gardaşım Yavaş” sloganının ardında Başsoy var.

Türkiye’nin 81 ilini gezen ve toplantılar yapan Başsoy, belediye başkan adaylarının, meclis üyesi adaylarının ve kampanya görevlisi partililerin seçim çalışmaları sırasında nasıl davranmaları gerektiğine dair önerilerini “Radikal Sevgi” başlıklı bir kitapta derledi.

CHP’nin yerel seçim kampanyasının başkanı olan Başsoy, “an için yaşanılan”, anlık beğeniler ve tepkilerin ağır bastığını belirttiği yeni çağda kitlelerin temel hislerini tetikleyen liderlerin öne çıktığını kaydediyor.