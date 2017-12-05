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Her Paylaşımı Olay!

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Her Paylaşımı Olay!
Manken Didem Soydan'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf olay oldu. Seksi fotoğrafı kısa sürede 85 bin kişi beğendi.

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