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HER AN TÜRKİYE'YE SALDIRABİLİRLER

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HER AN TÜRKİYE'YE SALDIRABİLİRLER
S-400'lerle ilgili önemli açıklamalar yapan Soylu, "Allah muhafaza, Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez" diye konuştu.

İstanbul Beşiktaş'ta Şebinkarahisar Ocaktaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen sahur programında vatandaşlarla bir araya gelen Soylu Rusya'dan alınması planlanan savunma sistemi hakkında, "Almayalım mı S-400'leri. Hani bağımsızlık, hani özgürlük? Allah muhafaza, Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN HERHANGİ BİR NOKTASINA UZUN MENZİLLİ FÜZEYLE SALDIRABİLİRLER"

Rusya'dan alınması planlanan savunma sistemi hakkında da konuşan Soylu, "Almayalım mı S-400'leri. Hani bağımsızlık, hani özgürlük? Bugün imkanımız oldu, bugün alabiliyoruz. Dün imkanımız yoktu. Sadece para imkanı değil, özgüvenimiz ve gücümüz yoktu ama bugün tam anlamıyla var. Allah muhafaza, Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Türkiye'nin çok büyük kavgalar ve mücadeleler verdiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

Amerika, ben ve Adalet Bakanımız Abdulhamit Bey'i tecavüzcülerin ve teröristlerin listesine koydu. Dertleri sadece bizle mi, iki tane adamla mı yani? Biz 15 Temmuz'un ertesi günü 'darbe girişiminin arkasında Amerika vardır' dediğimiz için mi bunu yaptı? Hayır. Derdi Türkiye, demek istiyor ki 'patron benim, sana istediğimi yaparım.' Dediği bu. O zaman teslim olalım, mücadele etmeyelim. Bugün biz, teslim olma vaktini geçtik, bugün bizim dirençli durma vaktimizdir. Bir fiskeyle yıkılan, devrilen Türkiye'de bizi bir gecede yüzde 100 fakirleştirdiler. Şimdi de onu istiyorlar bizden, biz de direniyoruz. Yıllardır kazandıklarımızı bir gecede almak istiyorlar. Biz de vermek istemiyoruz. Bütün mücadele budur, bütün kavga budur.

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