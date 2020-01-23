Manisa ve Ankara'dan gelen peş peşe deprem haberleriyle ilgili korkutan bir açıklama geldi. Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Artık her an büyük bir deprem de olabilir. Bunu söylememiz gerekir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, CNN Türk canlı yayınında Manisa ve Ankara'daki son depremleri yorumladı. Altan, "Her an büyük bir deprem olabilir" diye konuştu.

İşte Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan'ın o açıklamaları:

'DÜNYANIN EN AKTİF FAY HATTI'

Haritadan da gördüğümüz gibi Ege Bölgesi'nde çok sayıda fay hattı var. Dünyanın en aktif fay hattı Ege Bölgesi'nde. Bu bölgelerde 5 ve üzerinde depremler beklenir. Artık vatandaşımızı farklı yönlendirmemiz lazım. Artık her an büyük bir deprem de olabilir. Bunu söylememiz gerekir.

1999-2018 yılları arasında 193 tane 5 ve üzeri deprem meydana geldi. Bu çok büyük rakam, Japonya'ya yakın rakamlar. Bölgesel olarak incelediğimizde bu depremlerin yüzde 24'ü Ege Bölgesi'nde olmuştur.

'BUNLARLA YAŞAMAYA ALIŞMALILAR'

Bu deprem şaşırtıcı depremler değil. Ege Bölgesi bunlarla yaşamaya alışmalıdır.