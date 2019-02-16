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"Hepimiz aynı ulusun evlatlarıyız"

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"Hepimiz aynı ulusun evlatlarıyız"
Daha önce "Hepimiz aynı gemideyiz" açıklamasıyla gündem olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yeni bir açıklama yaptı.

Beşikçioğlu, "Hepimiz aynı gemideyiz! Kaptana da biz karar vereceğiz. Filika ile, milika ile ayrılmayı hiç istemedim. Gemiciklerle de benim hiçbir ilgim yok" dedi.
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Türk Lirası'nın yabancı paralar karşısında değer kaybettiği dönem bankadaki parasını Türk Lirası olarak tutmaya devam ettiğini belirtmiş, "Ülkemizin daha iyi olmasını isterim her zaman. Hepimiz aynı gemideyiz, önce bunu fark edelim" demişti.

Beşikçioğlu'ndan yeni açıklama geldi. Oyuncu Beşikçioğlu, "Hepimiz aynı gemideyiz! Kaptana da biz karar vereceğiz. Filika ile, milika ile ayrılmayı hiç istemedim. Gemiciklerle de benim hiçbir ilgim yok. Mîsâk-ı Millî sınırları içerisinde, ne kadar yüzölçümüne sahipsek, geminin büyüklüğü o kadar" ifadesini kullandı. 

Aydınlık'tan Oğuz Turgay ve Ersoy İrşi'ye konuşan Beşikçioğlu, "Misakı Milli sınırları içerisinde, ne kadar yüz ölçümüne sahipsek, geminin büyüklüğü o kadar" açıklaması yaptı.

Hepimiz aynı gemideyiz! Kaptana da biz karar vereceğiz. Filika ile, milika ile ayrılmayı hiç istemedim. Gemiciklerle de benim hiç bir ilgim yok. Mîsâk-ı Millî sınırları içerisinde, ne kadar yüzölçümüne sahipsek, geminin büyüklüğü o kadar. Bu geminin de kaptanına içindeki insanlar karar verecek. Çok açık değil mi! ‘Ben onların gemisinde değilim!' diye bir şey değil yani. Hepimiz metaforik olarak aynı gemideyiz. Bu ulusun evlatlarıyız! Bu, ulusun evlatlarıyız"

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