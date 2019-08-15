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HEP EN BÜYÜĞÜNÜ İSTİYORUM

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HEP EN BÜYÜĞÜNÜ İSTİYORUM
ABD vatandaşı 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Emily Riemer balık tutkusu ile takipçilerine eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

 Güzelliği ile takiğçilerini mest eden Riemer fiziğinin yanı sıra spor olarak okyanus balıkçılığı yapıyor. Yakaladığı balıkları sosyal medya hesabından takiğçileri ile paylaşan Emily kendinden daha ağır ve daha uzun balıkları nasıl yakaladığını da takiğçileri ile paylaşmaktan kaçınmıyor. Kendisi ve takipçileri Emily'i Dünya'nın en ateşli balıkçısı olarak tanımlıyor. Herzaman daha büyüğünün peşinde olduğunu söyleyen Emily'nin hedefleri arasında Türkiye kıyılarınında olduğu iddia ediliyor.
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