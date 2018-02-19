  • BIST 115.882
  • Altın 162,670
  • Dolar 3,7533
  • Euro 4,6568
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİçişleri Bakanlığı: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Hendek Kazmaya Başladılar!

»
Hendek Kazmaya Başladılar!
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken PKK/YPG/PYD'li teröristler Afrin'deki Maranes, Minnag havalimanı ve , Ayn Dakne bölgelerinde iş makineleri ile hendek kazmaya başladı.

Teröristlerin iş makinesi ile hendek kazarken, çıkan toprağı ile kamyonlarla başka bölgeye taşıyıp burada da mevzii yaptıkları görüldü.  Teröristlerin hendek kazıp ve mevzi yapması ÖSO güçleri tarafından görüntülendi. Maranes ve Ayn Dakne bölgesinde Rus bayraklarının asılı olduğu binalarda teröristlerin nöbet tuttuğu görüntülendi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okul Servisine Pompalı Saldırı!19 Şubat 2018 Pazartesi 11:16
  • "Afrin'de Zafer Yakın"18 Şubat 2018 Pazar 09:32
  • ABD ile Türkiye arasında ortak mekanizma oluşturma kararı aldık16 Şubat 2018 Cuma 14:20
  • Sahil Güvenlik Bot Komutanı'na FETÖ gözaltısı16 Şubat 2018 Cuma 14:17
  • Son Sözleri Soruldu!16 Şubat 2018 Cuma 13:52
  • Davada Son Dakikalar16 Şubat 2018 Cuma 11:06
  • 19 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Uçak Detayı15 Şubat 2018 Perşembe 17:02
  • Diyarbakır'da Büyük Terör Operasyonu14 Şubat 2018 Çarşamba 16:23
  • Zeytin Dalı Harekatında 26'ıncı Gün14 Şubat 2018 Çarşamba 10:58
  • Başbuğ'dan Erdoğan'a Cevap14 Şubat 2018 Çarşamba 09:39
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim