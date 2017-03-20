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Hemşireydi Sunucu Oldu

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Hemşireydi Sunucu Oldu
1987 Kırşehir doğumlu olan Tuğba Çavdar hemşireliği bitirdikten sonra iş güvenliği uzmanlığı okudu. 3 yıldır da özel bir kanalda sunuculuk yapıyor.

Hemşirelik okuduktan sonra sunuculuk yapan Tuğba Çavdar, Kanal D' de, Kanal 34'de ve bir çok kanalda sunuculuk yapan Çavdar, güzelliğiyle bütün dikkatleri üstünde topluyor. Hemşirelik yapmadığını ama sunuculuğu eskiden beri istediğini söyleyen güzel sunucu tek amacının iyi bir kanalda magazin hazırlayıp sunmak istediğini belirtti. 

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