HEM ŞİŞMAN HEM ÇİRKİN SEVMEM

Manken Deniz Akkaya, "Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözleriyle büyük tepki çekti.

Komedyen Ata Demirer'in eski nişanlısıAslı Turanlı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ŞİŞMAN VE ÇİRKİN İNSANLARLA GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM"

Paylaşımda Deniz Akkaya'nın sarf ettiği, "Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözleri büyük tepki gördü. Akkaya videoda, "İstemiyorum abi. Çirkin insanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanmıyorum. 1. çirkin, 2. şişko insanlar…" ifadelerini kullandı.

ATA DEMİRER'E GÖNDERME YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Deniz Akkaya'nın bu videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Turanlı'nın eski sevgilisi Ata Demirer'e gönderme yaptığı iddia edildi. Turanlı, videoya gelen tepkiler üzerine paylaşımını hemen kaldırdı.

20 GÜN AŞK YAŞAMIŞLARDI

Aslı Turanlı, Ata Demirer ile Şubat ayında 20 gün süren bir aşk yaşamıştı.