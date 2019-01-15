Hem sahada hem masada olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulundu.

Suriye sınırına yapılacak güvenli bölge ile ilgili konuşan Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün grup toplantısında da ifade etti; buranın kontrolü Türkiye'de olacak. Burada Türkiye'nin askeri konuşlanmasıyla, istihbarati faaliyetiyle, yerel halkın sürece dahil edilmesiyle bir güvenli bölge oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kabine Toplantısı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İç ve dış tehditlerle ilgili 2 sunum yapıldı.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

Kabine toplantısında etraflıca ele aldık.

Adım atarken milli çıkarlarla karar verilir.

Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek.Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek.Önümüzdeki hafta 23 Ocak çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya'ya yönelik ziyareti olacak. Günübirlik bir ziyaretimiz olacak. Burada hem Suriye konusunu hem de ikili konular ele alınacak.

İDLİB'TEKİ HAREKETLİLİK

İdlib'deki istikrarlı ortam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik başarısıdır.

Operasyon arifesindeki hareketlilik manidar.

İdlib'teki amacımız neyse bugün de o. Amacımız oradaki 2,5 - 3 milyon insanın güvenliğini sağlamaktır.

Burada Rus tarafının da rejimi bu konu hakkında uyarması ve kontrol altında tutması gerekmektedir. Bizim 12 tane askeri gözlem noktasında bulunan askerlerimiz bu güvenliği sağlamak amacında oradalar.

İdlib mutabakat ihlal edilirse herkes zarar görür.

ABD'DEN ANKARA'YA ZİYARETLER

ABD heyeti bize resmi bağlayıcılığı olmayan 5 maddelik bir belge verdi. Biz de 5 maddelik belgeye karşı kendi kağıdımızı ABD'li heyete teslim ettik.

Bu konudaki müzakereler devam ediyor.

SURİYE SINIRINA GÜVENLİ BÖLGE

Dünkü görüşmede bu konu ele alındı. Trump'ın bu teklifine olumlu baktığımızı ifade ettik. Bu Cumhurbaşkanımızın 4 yıldır bahsettiği öneridir. Obama, Merkel, Fransa, İngiltere ve diğer ülkeler bunu olumlu buldu ama gereği yapılmadı. Bu teklif kabul edilseydi o büyük mülteci akını yaşanmayacaktı. Birçok insan öldü, onların hayatları kurtarılacaktır. Bunu Cumhurbaşkanımız her görüşmede dile getirmeye devam ediyor. İlk defa da ABD yönetimi tarafından en üst düzeyde uygulanabilir, gerçekleştirilebilir bir plan olduğu ifade edilmiş oldu. Yaklaşık 4 yıl sonra sayın Cumhurbaşkanımızın dediği noktaya geldiler.

Ama şimdi bunun modeli nasıl olacak. Alan nasıl şekillenecek, askeri, istihbarati boyutu ne olacak bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu görüşmeler devam edecek. Yarın Genelkurmay Başkanımız Brüksel'de ABD Genelkurmay Başkanı ile bu konuyu da görüşecekler.

Burada terör örgütüne bir koruma sağlayabilecek bir plana evet dememiz sözkonusu olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Sayın Bahçeli de bu konuya dikkat çekiyor.

Terör örgütlerine fırsat yaratacak anlaşmaya bizim onay vermemiz söz konusu değil.

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün grup toplantısında da ifade etti; buranın kontrolü Türkiye'de olacak. Burada Türkiye'nin askeri konuşlanmasıyla, istihbarati faaliyetiyle, yerel halkın sürece dahil edilmesiyle bir güvenli bölge oluşturulacak.

PATRIOT HEYETİ ANKARA'DA

Teklif geldi, bu bir müzakere süreci.

Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir.