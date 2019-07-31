HEM KİTAP OKUDU HEM DE DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Ekin Türkmen, Çeşme'de tatil yapıyor. Güzel oyuncu günü kitap okuyarak geçirdi. Bir ara sıcaktan bunalan Türkmen denize girerek serinledi. Ardından da şezlonguna dönerek kitap okumaya devam etti.

Gecce'nin haberine göre; Çeşme'de tatiline devam eden Ekin Türkmen, önceki gün bir beach'te görüntülendi.Gün boyu kitap okuyan güzel oyuncu, sıcaktan bunalınca kendisini denize attı.3Ardından şezlonguna dönen Türkmen, kitap okumaya devam etti.