HEM İŞ HEM TATİL

34 yaşındaki Brezilyalı model Izabel Goulart, tatil yaptığı bölgelerde giydiği bikinilerin reklamını yaparak paraya para demiyor.

34 yaşındaki Brezilyalı model Izabel Goulart, Mayıs ayından bu yana tatilde.Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken güzel model, Akdeniz kıyılarında fırtına gibi esiyorSao Paulo'da meyve alışverişi yaparken keşfedilen ünlü model, giydiği bikinilerden aksesuarlarına kadar, üzerinde taşıdığı her şeyin reklamını yaparak paraya para demiyor.Bir dönem Victoria's Secret modelliği de yapan Goulart'ın Instagram'da paylaştığı her pozu, banka hesabına nakit olarak dönüyor.