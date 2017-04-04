Helikopter destekli operasyon

Berktuğ ÖNCÜ- Faruk KAHRAMAN/BURSA, (DHA) -

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da operasyonu yakından takip etti.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi il genelinde uyuşturucu ticareti yapılan bölgeleri tespit ederek çok sayıda adres belirledi. Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatı ile dün eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Önceden tespit edilen ev ve işyerlerine, cumhuriyet savcılığından alınan izinin ardından Özel Harekat Timleri ile girildi. Polis operasyon olan bölgelerde kuş uçurtmazken, yollar da trafiğe kontrollü olarak kapatılarak, trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYONBursa Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 7 bin polisten 2 binin katıldığı operasyona, helikopterle de havadan destek verildi. Polis helikopteri, operasyon bölgelerini havadan takip ederek, kaçan şüphelileri tespit etti. Aralarında 'Alfa'nın da bulunduğu 6 özel eğitimli köpek, aramalarda kullanıldı. Alfa, bir evde klimaya gizlenmiş esrarı buldu. Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile 9 tabanca, çok sayıda bıçak ve av tüfeği ile fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İl genelinde çok sayıda ilçe ve mahallede düzenlenen eş zamanlı operasyonu, Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da yakından takip etti. Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi’ndeki operasyonu izleyen Yıldız, Özel Harekat Polisleriyle selamlaştı.