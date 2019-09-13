Medyafaresi.com'un haberine göre; TTB, yaşananları “#Affetmeyeceğiz” etiketiyle sosyal medyada protesto etti. Çok sayıda hekim kendi twitter hesabından duruma tepki gösterdi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Cizre İcra Dairesi'nin açık artırma ilanında doktorluğa “taşınır mal” olarak yer vermesine tepki göstererek kendi internet sitelerinde ‘Mesleğimizi-hekimliği açık artırmada satışa çıkaranları affetmeyeceğiz!’ notuyla bir açıklama yayımladı.
Cizre İcra Dairesi'nin 6 Eylül 2019 tarihinde yayımladığı açık artırma ilanında doktorluk mesleği “taşınır mal” olarak tanımlandı ve açık artırmada satışa çıkarıldı. 16 ayrı branşta uzman doktorluk için açık artırma duyurusu yapılırken, bir branş için 44 bin 520 lira ile 55 bin 650 lira değer belirlendi.
Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Ülkemizin bütün değerlerini yok etmeye çalışanların, sağlığımızı da satışa çıkarmış olduklarının en açık göstergesi, 06.09.2019 tarihli Cizre İcra Dairesi'nce yayınlanmış olan “taşınırın açık arttırma ilanı”nın içeriğidir. Söz konusu ilanda; “taşınır” olarak tanımlanmış olan 1 adet uzman tabipliğe 44,520 – 55,650- TL değer biçilmiş olduğu, açık arttırma ile yapılacak satış sonrasında yüzde 18 KDV'nin alıcıya ait olacağı vb. hususlar yer almaktadır.
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HEKİMLİK DE AÇIK ARTTIRMAYA ÇIKTI!
Medyafaresi.com'un haberine göre; TTB, yaşananları “#Affetmeyeceğiz” etiketiyle sosyal medyada protesto etti. Çok sayıda hekim kendi twitter hesabından duruma tepki gösterdi.
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