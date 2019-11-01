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HEİDİ KLUM’UN HALLOWEEN KOSTÜMÜ MİSAFİRLERİ ŞOKA UĞRATTI!

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HEİDİ KLUM’UN HALLOWEEN KOSTÜMÜ MİSAFİRLERİ ŞOKA UĞRATTI!
Cadılar Bayramı söz konusu olunca tartışmasız akla gelen ilk isim ünlü model Heidi Klum oluyor. Her sene kostümleriyle adından söz ettiren Klum, dün geceki partiye yine efsanevi bir giriş yaptı.

Heidi Klum’un her yıl düzenlediği geleneksel Cadılar Bayramı Partisi bu sene de seçtiği kostümle dikkatleri üzerinde topladı. Dün gece gerçekleşen partide misafirlerinin karşısına bir uzaylı olarak çıktı.

Saatlerce süren hazırlığı New York’ta Amazon mağazasında halka açık bir şekilde yapıldı. 46 yaşındaki Klum, hazırlık sürecini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Karantinaya alınmış bir uzaylıyı canlandıran ünlü modelin eşi Tom Kaulitz de astronot kılığındaydı.

Görenleri şaşırtan bu manzara herkes tarafından oldukça beğenildi. Klum’un seçtiği bu kostüm kimilerine Elm Sokağı Kabusu’nun korkunç katili Freddy Kruger’ı, kimilerine ise Alien filmini hatırlattı.

CADILAR BAYRAMININ MARKA İSMİ

Heidi Klum, Cadılar Bayramı’nda baştan aşağı kendisini değiştirmekle ünlü. Plastik ve protez makyajı ustaca kullanan ekibi sayesinde her sene en başarılı kostümlerin sahibi Heidi Klum oluyor. Halloween bayramını, Heidiween olarak anılmasına sebep olan ünlü model, bu yıl da Cadılar Bayramı’nın Kraliçesi oldu.

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