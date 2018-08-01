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Heather Nauert: 'Papaz Brunson hemen gönderilsin'

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Heather Nauert: 'Papaz Brunson hemen gönderilsin'
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert bugün yaptığı basın toplantısında “Rahip Brunson’un hemen eve gönderilmesini istiyoruz. Kesinlikle çok geç kalındı” dedi.

Toplantıda kendisine yöneltilen bir soru üzerine Nauert Türk Hükümetine karşı ciddi yaptırımlar uygulanabileceğinin Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından dile getirildiğini söyleyen Nauert “Bu konuda ABD Hükümeti, Türkiye Hükümeti ile defalarca görüştü” ifadesini kullandı.

İHA'nın haberine göre bahsedilen yaptırımların ne olduğu konusunda açıklama yapamayacağını belirten Nauert, Brunson’ın ev hapsine alınmasını “doğru yönde bir adım “olarak nitelendirdi.

Nauert ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile hafta sonu görüştüğünü belirterek “Konu hakkında daha fazla açıklama yapamam. Konu çok hassas” dedi.

“ÇALIŞANLARIMIZI HAPİSTEN ÇIKARTMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ”

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sadece Brunson’ı değil göz altında bulunan diğer Türkiye vatandaşı ABD konsolosluk çalışanlarının da serbest bırakılması için çalıştıklarını anlatan Nauert, “Çalışanlarımızı hapisten çıkartmak için her şeyi yapıyoruz”dedi.

Türkiye’de yargı bağımsızlığına inanılıp inanılmadığı, inanılıyorsa neden yargının işleyişine müdahale ettikleri konusunda gelen bir soruyaysa Nauert “Amacımız insanlarımızı hapisten çıkartmak ve eve getirmek. Bu söyleyebileceğim şeyleri sınırlıyor” şeklinde konuştu.

 

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