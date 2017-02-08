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HDP'li vekile 81 yıla kadar hapis istemiyle dava
Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında tutuklu olduğu soruşturmadan 81 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Etiketler: Mardin, Milletvekili, Gülser Yıldırım, HDP
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