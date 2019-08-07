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HDP'Lİ SEZAİ TEMELLİ ERKEN SEÇİM İÇİN GÜN VERDİ!

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HDP'Lİ SEZAİ TEMELLİ ERKEN SEÇİM İÇİN GÜN VERDİ!
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu tablo böyle devam ederse 2021'i bulmaz. 2020 seçim getirir" diye konuştu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın erken seçimle ilgili sorusuna cevap veren Sezai Temelli "Seçimin ne zaman yapılacağını kişiler değil siyaset belirler. İktidar bu tavrını sürdürdüğü sürece seçimler hızla öne doğru gelecek. Bu tablo böyle devam ederse 2021'i bulmaz. 2020 seçim getirir." ifadelerini kullandı.

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