  • BIST 98.515
  • Altın 277,051
  • Dolar 5,7862
  • Euro 6,4403
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

HDP’Lİ HAKKARİ, NUSAYBİN VE YÜKSEKOVA BELEDİYELERİNE KAYYUM ATANDI!

»
HDP’Lİ HAKKARİ, NUSAYBİN VE YÜKSEKOVA BELEDİYELERİNE KAYYUM ATANDI!
Daha önce Diyarbakır,Mardin ve Van belediyelerine kayyum atanmıştı.Bu kez de Hakkari,Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine Kayyum atandı.

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine Vali İdris Akbıyık, HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi. HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine de Kaymakam Doğramacı görevlendirildi.

 Tutuklanan HDP'li Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Cihan Karaman'ın yerine Vali İdris Akbıyık kayyum atandı. 15 Ekim'de gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman dün tutuklanmıştı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan HDP’li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.

Mardin Valiliği tarafından Nergiz’in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.Yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekiplerince belediye binasında arama yapılıyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP’li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan Nergiz ve belediye meclis üyesi Kut tutuklanmış, Mehmet Emin Alkan serbest bırakılmıştı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahkemece “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçundan tutuklanan HDP’li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar’ın yerine görevlendirilen Kaymakam Doğramacı, belediye binasına geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Doğramacı, İçişleri Bakanlığının yetkisi çerçevesinde Valilik tarafından “Belediye başkan vekili” olarak görevlendirildiklerini duyurdu.

Görevlendirmenin ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Doğramacı, “Bundan sonrasını konuşmak lazım. Yüksekova’da herkesin şehirle ilgili beklentileri var. İnşallah bütün Yüksekovalılarla, gerçek Yüksekovalılarla yepyeni bir şehir inşa etmek hepimize nasip olur.” dedi.

Yüksekova’nın büyük ve potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu ifade eden Doğramacı, şunları kaydetti:

“Yüksekova’nın adı gibi yüksek bir potansiyeli var. Yüksekovalılarla beraber el birliğiyle hareket edip, inşallah gelecekte kendisinden farklı şekilde bahsedilir. Geleceğin başka bir Yüksekova’sını inşa etmek gayesiyle bugün göreve başladık. Yüksekova’daki önceliklerimiz şehir ve şehrin sorunlarını çözmek. Herkes şunu bilsin ki, kişilerle uğraşmaya, kişiler üzerinde takılı kalıp da şehri unutmaya gelmedik. Şehir önceliğimiz. ”

Doğramacı, Yüksekova’nın menfaati için çaba sarf edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Geleceğin büyük Yüksekovası için gerçekten el birliğiyle taş koymaya çalışacağız. ‘Bu şehir için taş üstüne taş koyan herkes bizim için kutsaldır’ bakışıyla, fikriyle hep beraber bütün vatandaşlarımızla yeni bir Yüksekova inşa edeceğiz. Bu konuda bize güvensinler, bize dua etsinler. Yolumuz uzun, zamanımız kısa ve yapacaklarımız çok. İnşallah Yüksekovalıların da gayretiyle ve duasıyla güzel bir Yüksekova inşa edeceğiz. Bu noktada sayın valimizin bizi buraya uygun görmeye, sayın bakanlığımızın bu hususta bize verdiği görevi en iyi şekilde yapmak noktasında elimizden gelen gayretleri göstereceğiz.”

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DEFNE SAMYELİ EŞYALARINI ALIP KENDİ EVİNE TAŞINDI!18 Ekim 2019 Cuma 10:31
  • ÖZCAN DENİZ'İN BOŞANDIĞI EŞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI!18 Ekim 2019 Cuma 10:10
  • SERENAY SARIKAYA'NIN ÖDEDİĞİ KİRA DUDAK UÇUKLATTI!18 Ekim 2019 Cuma 09:51
  • HADİSE'YE ANNESİNDEN RET!18 Ekim 2019 Cuma 09:36
  • 80 YAŞINDAKİ AMERİKALIYLA EVLENEN MELTEM MİRALOĞLU TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLADI!18 Ekim 2019 Cuma 09:28
  • ŞEYMA SUBAŞI'NIN PARTİSİNE KİMSE GELMEDİ!18 Ekim 2019 Cuma 09:09
  • GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA TRUMP’TAN GELDİ!18 Ekim 2019 Cuma 08:35
  • BARIŞ PINARI DURDU! 13 MADDELİK ŞOK ANTLAŞMA!18 Ekim 2019 Cuma 08:12
  • ERDOĞAN MİKE PENCE GÖRÜŞMESİ 1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ!17 Ekim 2019 Perşembe 17:39
  • İMAMOĞLU’NUN HALK SÜT PROJESİ HAYATA GEÇİYOR: 750 BİN LİTRE SÜT DAĞITILACAK!17 Ekim 2019 Perşembe 17:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim