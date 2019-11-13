  • BIST 104.032
  • Altın 270,611
  • Dolar 5,7598
  • Euro 6,3408
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

HDP’Lİ DÖRT BELEDİYEYE DAHA KAYYUM ATANDI!

»
HDP’Lİ DÖRT BELEDİYEYE DAHA KAYYUM ATANDI!
Diyarbakır'ın Yenişehir ve Hazro ile Şırnak İdil ve Tunceli Akpazar belediye başkanlarının yerine kayyum atandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinin Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çevik, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Çevik’in yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner, Diken’in yerine ise Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi kayyum olarak görevlendirildi. Şırnak’ın İdil ilçesi Belediye Başkanı Songül Erden ve Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi’nin yerlerine de İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

hdp-1.jpg

Belgin Diken ve Ahmet Çevik

KAYYUM ATANAN HDP BELEDİYE SAYISI 19 OLDU

HDP, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 3 büyükşehir, 4 il, 50 ilçe, 11 belde olmak üzere toplam 69 belediye kazanmıştı. Kanun Hükmünde Kararneme (KHK) ile kamu görevinden ihraç edildikleri için 6 ilçe belediye başkanına mazbata verilmedi.

19 Ağustos'ta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Beida Özgökçe, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı ve yerlerine il valileri kayyum olarak atandı.

18 Eylül'de ise Erzurum Karayazı Belediye Eş Başkanı Melike Göksu, “Terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılandığı davası onanınca tutuklandı. Göksu'nun yerine kayyum atandı.

HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş da, 12 Eylül günü Ağaçlar Köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında 9 kişinin ölümüne neden olan mayın patlaması olayından sonra başlatılan soruşturmada tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.

15 Ekim'de evlerine yapılan operasyonlarla gözaltına alınan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz tutuklandı. İçişleri Bakanlığı kararı ile tutuklanan belediye başkanlarının yerine 18 Ekim'de kayyum atandı.

22 Ekim’de Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Eşbaşkanı Gülcan Özer, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer ve Van Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak’ın HDP’li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ 29 Ekim'de görevden alındı. Zırığ’ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı.

Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve “terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 1 Kasım'da gözaltına alınan HDP'li Saray İlçe Belediye Başkanı Caziye Duman görevinden uzaklaştırıldı. Duman'ın yerine bugün(2 Kasım) Kaymakam Mehmet Halis Aydın, “belediye başkan vekili” olarak görevlendirildi.

Van'ın Saray ilçesinde terör soruşturmasında gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan HDP’li Belediye Başkanı Caziye Duman’ın yerine 2 Kasım’da Kaymakam Mehmet Halis Aydın, “belediye başkan vekili” olarak görevlendirildi.

İpekyolu Belediye Başkanı HDP’li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt’un “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma” iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından 9 Kasım’da İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, belediyeye kayyum olarak atandı.

Bugün alınan kararlarla birlikte kayyum atanan HDP'li belediye sayısı 19'a yükseldi.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD’DE!13 Kasım 2019 Çarşamba 10:49
  • BABACAN’IN LONDRA’DAKİ SIR GÖRÜŞMELERİ!12 Kasım 2019 Salı 17:51
  • İBB MECLİSİ'NDE GERGİN OTURUM! İMAMOĞLU'NU KIZDIRDILAR: ELİNİ İNDİR, HADDİNİ BİLDİRİRİM SANA!12 Kasım 2019 Salı 17:24
  • BOLİVYA’DA ABD DESTEKLİ DARBE: MORALES’İN EVİ BASILDI, HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI!12 Kasım 2019 Salı 17:12
  • KILIÇDAROĞLU: DAMADI PAKETLEYİP KAPININ ÖNÜNE KOYACAKSIN!12 Kasım 2019 Salı 16:59
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE İŞTEN ÇIKARILAN 10 İŞÇİ GERİ DÖNDÜ!12 Kasım 2019 Salı 16:40
  • DEFNE SAMYELİ'NDEN SÜRPRİZ ATAK!12 Kasım 2019 Salı 16:24
  • ZEYNEP KOREL'İN HAYATI NEDEN TEHLİKEDE?12 Kasım 2019 Salı 16:02
  • MEHMET ALİ ERBİL'DEN ÜZEN HABER: AMELİYAT OLUYOR12 Kasım 2019 Salı 15:55
  • HABERTÜRK CANLI YAYININDA HARARETLİ TARTIŞMA!12 Kasım 2019 Salı 15:44
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim