HDP'li Baluken hakkında yakalama kararı çıkarıldı

HDP milletvekili İdris Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Baluken'in tahliyesine savcı itiraz etmişti.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan, 30 Ocak günü yapılan ilk duruşmada ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında savcılığın itirazı üzerine, tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, Terör örgütü üyeliği ve Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Milletvekili İdris Baluken, 30 Ocak günü görülen ilk duruşmada, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay kararı gerekçe gösterilerek tahliye edildi. Tahliye kararı üzerine savcılık yargılamanın yapıldığı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin üst mahkemesi konumunda olan Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ederek, Baluken'in tekrar tutuklanmasını istedi. Talebi değerlendiren 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, İdris Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.