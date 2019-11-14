Göz ameliyatı olan Ahmet Türk’ün rahatsızlanınca kontrole gittiği ve tedbir amacıyla hastaneye yatırıldığı belirtildi. Türk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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HDP’Lİ AHMET TÜRK HASTANEYE KALDIRILDI!
Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Türk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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