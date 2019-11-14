HDP’Lİ AHMET TÜRK HASTANEYE KALDIRILDI!

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Türk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Göz ameliyatı olan Ahmet Türk’ün rahatsızlanınca kontrole gittiği ve tedbir amacıyla hastaneye yatırıldığı belirtildi. Türk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.