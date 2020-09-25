HDP’den gözaltılara sert tepki: Boyun eğmeyiz

Gözaltına alınanlar arasında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin yer alıyor.

HDP'den gözaltılara ilişkin ilk yapılan açıklamada, "Partimize karşı bu sabah başlatılan intikam saldırısının kararı dün yapılan MGK toplantısında, savcının Saray’daki düğün töreninde alınmıştır. AKP-MHP bloğu kaybettikçe muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor. HDP sizin darbelerinize boyun eğmedi, eğmeyecek" denildi.

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gözaltına alındı. Gözaltı süresinin 4 gün olacağı kaydedildi. İstanbul'da da gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan isimler için avukatlarıyla görüşmelerine 24 saat kısıtlama getirildi.

Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevîn Alaca, Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in evinde polisin arama yaptığı ve hakkında 4 günlük gözaltı kararı olduğunu duyurdu.

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Önder, sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Eski HDP milletvekili Altan Tan, "Şu an Diyarbakır'daki evimden Ankara'ya götürülmek üzere göz altına alınıyorum. Evimde de arama yapılıyor." paylaşımıyla gözaltına alındığını duyurdu.