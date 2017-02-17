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HDP Vekili gözaltına alındı!

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HDP Vekili gözaltına alındı!
HDP milletvekili Ferhat Encü Şırnak Havaalanı'nda gözaltına alındı.

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