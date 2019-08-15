  • BIST 97.273
  • Altın 271,695
  • Dolar 5,5766
  • Euro 6,1980
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKADENİZLİ'DE DEPREM!!

HDP MİLLETVEKİLİ TUTUKLANDI

»
HDP MİLLETVEKİLİ TUTUKLANDI
Muş'ta, polis ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı ile Eş Başkan Muhlise Karagüzel tutuklandı.

Muş'ta, polis ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Ferhat Çakı ile Eş Başkan Muhlise Karagüzel tutuklandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda örgütsel dokümanların ele geçirildiği operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, İl Eş Başkanı Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden İl Başkanı Ferhat Çakı ve Eş Başkan Muhlise Karagüzel tutuklanarak cezaevine konulurken, Kutbettin Çelik ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı..

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ÜNLÜ OYUNCU ALMANYA'DA SALDIRIYA UĞRADI!15 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
  • ŞİMDİ HAMİLE15 Ağustos 2019 Perşembe 16:16
  • BÜYÜK AŞKINI ÇABUK UNUTTU!15 Ağustos 2019 Perşembe 15:53
  • +18 FİLM SEKTÖRÜNE ADIM ATTI15 Ağustos 2019 Perşembe 15:25
  • CHP'DEN MECLİSTEKİ PARTİLERE YENİ YARGI PAKETİ ÇAĞRISI GELDİ!15 Ağustos 2019 Perşembe 15:15
  • ERDOĞAN, DEMET AKALIN'A TELEFON EDEREK TEŞEKKÜR ETTİ!15 Ağustos 2019 Perşembe 15:07
  • DİYARBAKIR'DA FECİ KAZA!15 Ağustos 2019 Perşembe 15:03
  • İYİ PARTİ'DEN YENİ İSTİFA!15 Ağustos 2019 Perşembe 14:47
  • İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR15 Ağustos 2019 Perşembe 14:42
  • HEYECANLANIP SAHAYA ATLAYAN YOUTUBER, SOLUĞU EMNİYETTE ALDI!15 Ağustos 2019 Perşembe 14:34
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim