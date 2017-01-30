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HDP Milletvekili İdris Baluken'e tahliye
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»
Güncel
30.01.2017 15:15
HDP Milletvekili İdris Baluken hakkında mahkeme tahliye kararı verdi.
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Etiketler:
HDP
,
Tahliye
,
İdris Baluken
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