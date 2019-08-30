HDP, MECLİS'E OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI YAPTI!

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerindeki kayyım atamalarına ilişkin, "Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" dedi.

SonDakika.com'un haberine göre; Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerindeki görevlendirmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görevlendirmelere Türkiye'nin tüm kesimlerinden tepkiler geldiğini savunan Kubilay, AK Parti ve MHP'nin halkın iradesine saldırdığını iddia etti.

6 İLDE MİTİNG DÜZENLENECEK

Yaşananlara karşı eylemlerin süreceğini kaydeden Kubilay, bu doğrultuda Van, Adana, Mersin, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'de miting düzenleyeceklerini belirtti.